12月22日、漫才日本一を決める「M-1グランプリ2025」で優勝したお笑いコンビ・たくろうが、大阪・よしもと漫才劇場に凱旋し、栄冠の興奮そのままに多忙なスケジュールをこなしている。赤木裕ときむらバンドからなるたくろうは、優勝直後からテレビ出演やライブ、記者会見など立て続けにこなし、すでに100件を超える出演オファーが舞い込む状況。二人は「とにかく何でもチャレンジしたい」と意欲を見せ、漫才界での新たな挑戦へ胸を躍らせていた。

凱旋ライブでは約300人の観客を前にネタを披露し、満席の劇場は熱気に包まれた。最終決戦では「ビバリーヒルズに住みたい」のネタが大ウケし、決勝の舞台でも緊張より楽しさを感じたという。長年の努力と開き直りで磨き上げた芸風が、観客の笑いを生み出す最大の武器となった。

多忙の合間でも、二人は互いの信頼を大切にし、ゲーム感覚の集中力とチームワークで新たな挑戦にも前向き。今後の活動は東京進出か大阪拠点での地盤固めか熟考中だが、たくろうの快進撃はまだ始まったばかり。漫才界に新しい風を吹き込むコンビとして、今後の活躍が楽しみだ。

