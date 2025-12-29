ドル円１５６．２５近辺、ユーロドル１．１７６０近辺＝ロンドン為替



ロンドン早朝、ドル円は156.25近辺、ユーロドルは1.1760近辺で推移している。本日これまでのレンジは、ドル円が156.06-156.58、ユーロドルは1.1754-1.1786となっている。現在の水準は先週末NY終値と比べると、ドル円はドル安・円高、ユーロドルはユーロ安・ドル高となっている。ユーロ円は足元で本日の安値を183.74付近まで広げており、全般に円高傾向がみられている。



USD/JPY 156.28 EUR/USD 1.1762 EUR/JPY 183.88

外部サイト