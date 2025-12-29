第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）を主催する関東学生陸上競技連盟は２９日、出場２１チームの１〜１０区登録と補欠登録６選手を発表した。往路（２日）、復路（３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能で、各校ともに補欠登録した主力選手を勝負区間に投入する。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。

前回３位で悲願の初優勝を目指す国学院大は、２区に主将の上原琉翔（４年）、４区に地元の神奈川・二宮町出身の辻原輝（３年）を登録した。上原、辻原とともに国学院大の「５本柱」の青木瑠郁（４年）、高山豪起（４年）、野中恒亨（３年）は補欠に登録された。「エース区間の２区はチームの中心のキャプテン上原に託しました。辻原は今回も地元で力を発揮してくれるでしょう。補欠登録の青木、高山、野中は必ず（当日変更で）出場します」と前田康弘監督（４７）は落ち着いた様子で話した。

期待のルーキー高石樹は５区、野田顕臣は９区に抜てきされた。「高石は力があります。９区の１年生は珍しいですが、国学院大では平林清澄が１年の時に９区を走っています。野田は平林のような選手になってほしい」と期待を込めて話した。

昨季の学生３大駅伝５戦で優勝３回。「まだ、箱根駅伝だけ勝っていません」と前田監督は慎重、かつ謙虚に話すが、順調に区間登録を行い、いよいよ、悲願を果たす時が迫ってきた。

今季初戦の出雲駅伝は国学院大が快勝し、同２戦の全日本大学駅伝は駒大が完勝した。昨季の箱根駅伝は青学大が圧勝。直近の３大駅伝を制した３校と全日本大学駅伝２位の中大が「４強」として第１０２回箱根駅伝の優勝候補に挙がる。

早大も好チームだが、４強に比べると、やや、選手層が薄い。駅伝巧者の創価大と帝京大、「山の神候補」の斎藤将也（４年）がいる城西大は最大限の力を発揮すれば優勝争いに加わるだろう。

箱根駅伝の選手登録は各チームが例年１２月１０日に１６人を登録。同２９日に１〜１０区と補欠６人の区間登録を行う。往路（１月２日）、復路（同３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。第９８回大会から当日変更枠は４人以内から６人以内に拡大。ただ、１日で変更できる選手は４人以内。また、外国人留学生は登録２人以内、出場１人以内。

国学院大の区間登録選手と補欠選手は以下の通り。

１区 嘉数純平（４年）

２区 上原琉翔（４年）

３区 永田智基（３年）

４区 辻原 輝（３年）

５区 高石 樹（１年）

６区 後村光星（３年）

７区 鼻野木悠翔（２年）

８区 飯国新太（２年）

９区 野田顕臣（１年）

１０区 吉田蔵之介（３年）

補欠 青木瑠郁（４年）

補欠 高山豪起（４年）

補欠 野中恒亨（３年）

補欠 浅野結太（２年）

補欠 岡村享一（２年）

補欠 尾熊迅斗（２年）