お惣菜も前日の残りも中ふわ＆外カリッに復活！「揚げ物」温め直しワザ

お惣菜や前日の残りの揚げ物を温め直すことってありますよね。レンジだけを使うと、食感がふにゃっとなってしまうことも。今回は、揚げ物の温め直しワザを4つご紹介します。

▼天ぷらはフライパンで温め直す

スーパーなどで購入した天ぷらは、フライパンを使えば食感が復活します。サクサクの天ぷらそばや天ぷらうどんをおうちでも楽しめます。



▼冷めたフライも救済

冷めてしまったフライや、前日のフライなども救済可能。この方法を覚えておけば、多めに揚げて余っても心配ありません。



▼から揚げもカリッとジューシーに

から揚げもレンジ＆オーブントースターを使えば、外はカリッ＆中はふっくらジューシーに仕上がります。



▼魚焼きグリルでとんカツがサクサクに

レンジやオーブンではなく魚焼きグリルを使う方法もおすすめ。とんかつなど大きめの揚げ物もグリルを使えば、一度に何枚か温め直せそうですね。







フライパンやオーブントースター、魚焼きグリルを使用することで、簡単に揚げ物の食感が復活します。どれも覚えておくとさまざまなシーンで活用できそうです。ぜひ参考にしてみてください。

画像提供：Adobe Stock