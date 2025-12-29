お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が29日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜後7・00）に出演。審査員を務めたお笑いレース「THE W」を振り返った。

13日の「女芸人No.1決定戦 THE W 2025決勝」審査員を務めた川島。お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の辛口コメントが放送前から注目され、話題となっていた。現場の「雰囲気は悪くなかった」と回顧。「今年一番スベったな俺が」と悔やんだ。

理由について「審査員呼び込むときにレギュラーの二人とBKB3人で前説でどかんどかんウケていた。MCの川島明さんって（話を）振られたときにレギュラーの2人が袖で見ているから、全力で西川（晃啓）くんの気絶（ネタ）やったんだけど…。“ネットでもなにやってんのあいつ、どうした”みたいな。マジで（体が）パキって音がした。背骨何本もなくなったもん」と説明。

全力のボケもあまり笑いを拾えず「その後、誰もボケんくなった。俺がめっちゃやばい空気にした」と苦笑い。「本当に丸裸。そこから審査せなあかんねんで。めっちゃスベった後に。2025年で一番スベった。めずらしい」と振り返り「審査員はもういいです…。もうやめます。審査もっとしたい人いるやろうな」と語った。