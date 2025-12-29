【あすから】KARA・知英、巨大な陰謀の渦へと巻き込まれる… 韓国ドラマ『アイ・キル・ユー』U-NEXTで配信 キレのあるアクションシーンも
韓国の5人組グループ・KARAで俳優の知英（ジヨン）が主演する韓国ドラマ『アイ・キル・ユー』（全6話）が、あす30日よりU-NEXTで独占配信されることが決定した。
【写真】『アイ・キル・ユー』な目線の知英
同作は、財閥令嬢の代役となった女性が、巨大な陰謀と闇に立ち向かうアクションスリラー。知英が演じるのは、かつてテコンドーの有望選手として将来を嘱望されていたカンカン・ソヌ。現在は病気の母親を支えるため、複数のアルバイトを掛け持ちしながら懸命に暮らす苦労人。
ある日、彼女のもとに「自分と瓜二つの財閥令嬢の身代わり（影武者）になってほしい」という予期せぬ依頼が舞い込む。これを機に、ソヌは巨大な陰謀の渦へと巻き込まれていくことに。
姿を消した財閥令嬢の真の目的は何なのか。そして、偽りの運命を選んだソヌの先にはどのような結末が待っているのか。元テコンドー選手という設定を活かした、知英のキレのあるアクションシーンも見どころとなっている。
■あらすじ
カン・ソヌはかつて有望なテコンドー選手だった。しかし、現在は母親の治療費を稼ぐためにアルバイトを掛け持ちしながら日々を過ごしている。そんなある日、財閥の令嬢ハン・ジヨンがひき逃げ事故を起こしたという報道が流れる。何も知らないソヌの前にユン・ソクヒョン常務という男が現れ、ジヨンの影武者を演じてほしいと言う。済州島で自分と、うり二つのジヨンに対面したソヌは、彼女の境遇に同情して依頼を引き受けようとするのだが…。
【写真】『アイ・キル・ユー』な目線の知英
同作は、財閥令嬢の代役となった女性が、巨大な陰謀と闇に立ち向かうアクションスリラー。知英が演じるのは、かつてテコンドーの有望選手として将来を嘱望されていたカンカン・ソヌ。現在は病気の母親を支えるため、複数のアルバイトを掛け持ちしながら懸命に暮らす苦労人。
姿を消した財閥令嬢の真の目的は何なのか。そして、偽りの運命を選んだソヌの先にはどのような結末が待っているのか。元テコンドー選手という設定を活かした、知英のキレのあるアクションシーンも見どころとなっている。
■あらすじ
カン・ソヌはかつて有望なテコンドー選手だった。しかし、現在は母親の治療費を稼ぐためにアルバイトを掛け持ちしながら日々を過ごしている。そんなある日、財閥の令嬢ハン・ジヨンがひき逃げ事故を起こしたという報道が流れる。何も知らないソヌの前にユン・ソクヒョン常務という男が現れ、ジヨンの影武者を演じてほしいと言う。済州島で自分と、うり二つのジヨンに対面したソヌは、彼女の境遇に同情して依頼を引き受けようとするのだが…。