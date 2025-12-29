妻の直感は「嫉妬」で片付けていい？

夫は優しくて、妻思い。そんな幸せな日常を送っていたはずなのに、夫の職場の同僚の存在が、妻の心に小さな、しかし無視できない違和感をもたらすとしたら…？ 今回ご紹介するのは、読者から「天然鈍感」と評された夫と、その隙を狙う同僚女性の存在が引き起こす、夫婦の大波乱の物語です。

夫からの愛を疑ったことはないけど同僚「芹」の存在が不気味すぎる

主人公の女性は、夫・草太からの愛を疑ったことはありませんでした。優しくて、家族思い。しかし、彼の会社の同僚である「芹」という女性が、どうも不気味なのです。妻のいる前でも平気で馴れ馴れしい態度をとる芹と、それを無自覚に受け入れてしまう夫。特に、芹が夫へのメッセージでハートなどの絵文字を多用しているのを知った時、妻の疑念は確信へと変わります。

「優しさ」は罪になる…？鈍感な夫が招く“離婚の危機”

「夫は優しいだけで、好意を抱いていないことを願う」という読者の声もありましたが、この夫の「天然鈍感」こそが、夫婦の危機を招く最大の要因。妻の直感は、夫がその鈍感さで「明らかな地雷」を許容し、やがて家族に悪影響を及ぼすことを察知。読者からも「スルーするのは優しい夫ではない」と断罪された夫の態度。このまま漫然と芹の接近を受け入れ続けた先にはどんな未来が待っているのでしょうか。

読者の怒りが爆発！「地雷」「鈍感」夫の危機管理能力に非難集中

この連載の序盤から、読者は夫の鈍感さと、同僚・芹の危険性をすでに看破していました。多くの人が、このままでは済まないことを予感しています。

・「優しさではない」夫の鈍感さに非難集中

・浮気じゃなくてもね。明らかな地雷をたしなめもせず漫然と受け入れて家族に悪影響およぼしてもスルーするのは優しい夫ではない

・夫が天然鈍感なんですわー(笑)で。離婚の危機になります。

・奥さんが問い詰めるのは本当の事だし。



夫の行動は「優しさ」ではなく「無責任」だと、読者は厳しくジャッジしています。特に、「離婚の危機になります」という具体的な予測は、多くの女性が同じような「天然鈍感夫」に苦しめられてきた経験の表れかもしれません。

・「ヤバい予感」同僚・芹の異常な言動に戦慄

・うわ芹って人、ヤバい予感しか漂ってない

・確かに、ある年代の人は無駄にハートなどの絵文字を使う人多いよね。逆に感覚が若いって思うより私はオジオバに思える（笑



同僚・芹の言動には、多くの読者が不気味さを感じています。「ヤバい予感」しかしないという直感は、この先の展開を暗示しているかのよう。ハート絵文字の多用という、微妙な距離感の近さにも、嫌悪感が示されています。

・これでほんとに不倫したら⋯

・こういうこと言っておいて不倫したらマジ草生える



この連載のあまりの長さに、驚きとユーモアを交えたコメントも。「生きてられるかな」という言葉は、物語への強烈な関心の高さを物語っています。そして、「不倫したらマジ草生える」という言葉は、読者が最も望む（あるいは恐れる）結末への期待を表しています。

夫の鈍感さが、妻の直感を裏切る日は来るのでしょうか？ 189話にも及ぶこの長編連載は、一体どんな衝撃的な結末を迎えるのか-その手に汗握る展開から、目が離せません。