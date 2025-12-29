来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝の区間エントリーが29日、発表された。3年ぶり9度目の総合優勝を狙う駒大は“4年生4本柱”のうち伊藤蒼唯を区間2位だった昨年に続き6区に配置したが、主将の山川拓馬、帰山侑大、エース佐藤圭汰の3人は当日変更での投入が可能な補欠に回した。

今季の駒大は10月の出雲駅伝こそ5位だったものの、11月の全日本大学駅伝では2大会ぶりに優勝。エースの佐藤は恥骨炎の影響で出雲を欠場したが、全日本では7区で区間3位と復活のきざしを見せていた。

レース当日のエントリー変更は往路、復路ともスタートの1時間10分前（午前6時50分）に、正選手と補欠の入れ替えが可能。一日4人まで、2日間で6人までとなる。

【駒大の区間エントリー】

・1区 小山翔也（3年、埼玉栄）

・2区 森重清龍（4年、高川学園）

・3区 篠和真（1年、佐久長聖）

・4区 村上響（3年、世羅）

・5区 安原海晴（3年、滋賀学園）

・6区 伊藤蒼唯（4年、出雲工）

・7区 植阪嶺児（3年、智弁奈良カレッジ）

・8区 坂口雄哉（2年、世羅）

・9区 菅谷希弥（2年、駒大高）

・10区 新谷倖生（3年、田村）

・補欠 帰山侑大（4年、樹徳）、佐藤圭汰（4年、洛南）、山川拓馬（4年、上伊那農）、桑田駿介（2年、倉敷）、谷中晴（2年、帝京安積）、牟田凜太（1年、鎮西学院）