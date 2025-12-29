ダンスボーカルグループ・Ｍ！ＬＫの佐野勇斗が２８日、自身のＸに毛筆で書いた直筆メッセージを投稿。「相変わらず字が綺麗すぎる！！！」「流石！字が綺麗すぎて滅」と反響を呼んでいる。

佐野は小１から中３まで習字を習っており、書道６段。その達筆ぶりはファンの間では有名だ。今回は「佐野アワード書いてるよん」と流れるような文字を披露している。

佐野アワードとは、ファンからその１年の佐野の印象的な言動を募集し、「大賞」や「入選」作品を佐野が直筆文字で発表するもの。昨年も「大賞は選びきれませんでした。【朝ドラ】と、【Ｍ！ＬＫ１０周年】に決定しました！！」などとＳＮＳで発表していた。

今回のＸ投稿には「字がうますぎて話が入ってこん」「字綺麗すぎでしょ♥♥さすが書道６段♥♥きょうもかっこよすぎて滅滅滅」「安定の字上手すぎる」「書道の字、相変わらず綺麗で感動」「この筆文字は素敵なアートだね！」「センスが良すぎるんだよね」「この手書きの『佐野アワード 書いてるよん』じわじわ来るな」「楽しみすぎる」「相変わらずの達筆！」「めちゃくちゃ楽しみすぎて滅！！」など多くのコメントが寄せられている。

なおＭ！ＬＫは２９日、ＮＨＫで初出場する紅白歌合戦のリハーサルにのぞんだ。