

いよいよ2026年の足音が聞こえてきました。新しい1年の始まりを告げる「初詣」は、日本人にとって欠かせない大切なイベントです。東京都内には数多くの参拝スポットがありますが、どこを訪れるべきか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

今回は、例年多くの参拝客が訪れる「明治神宮」「浅草寺」「西新井大師」という王道の3スポットを厳選。この記事では、2026年正月の混雑ピーク予想や原宿・浅草周辺の交通規制、さらには東武大師線の臨時増発など、鉄道チャンネルならではの視点で最新情報をまとめました。防寒対策や参拝マナー、お賽銭の準備まで、お出かけ前に知っておきたい「参拝のコツ」を徹底解説します。

参拝前に知っておきたいこと

正月の雷門

混雑を避けるなら？

元日の「深夜0〜3:00」と「昼11〜15:00」がピークです。元日にこだわるなら早朝（6〜8:00頃）が狙い目。2日・3日の参拝なら早朝、もしくは夕方以降であれば、比較的落ち着いて参拝できるでしょう。

防寒対策を忘れずに

三が日の参拝は、長時間並ぶことが予想されます。2026年の年明けも冷え込みが予想されていますので、手袋やマフラー、厚手の靴下など防寒対策はしっかりしておきましょう。カイロの用意も忘れずに。

お賽銭の準備はOK？

屋台などはキャッシュレス化が進んでいますが、お賽銭はやはり「五円（ご縁）玉」などの小銭を多めに用意しておくとスムーズです。

最低限守りたい、お詣りルールは？

神社の鳥居は、神域に入る玄関です。混雑時は難しいかもしれませんが、可能であれば軽く一礼をしてから鳥居をくぐりたいところ。拝殿に続く参道は神様が通る道ですから、中心を避けて端を歩くこともマナーです。

参拝作法は神社により異なりますが、分からない場合は「2拝2拍手1拝」が基本です。また、つい神様にいろいろとお願いをしてしまいがちですが、その前に「昨年はありがとうございました」という感謝のあいさつを忘れずに。

初詣と言えばここ！ 厄除け・諸願成就の定番参拝スポット

歴史ある大寺社で、心身を清めて新年を迎えたい方におすすめの参拝スポットです。

明治神宮/渋谷区

「明治神宮」本殿

初詣の参拝客数が例年300万人以上と多くの人が訪れる「明治神宮」。山手線原宿駅近くというアクセスのしやすさと、都心でありながら広大な森に包まれた自然豊かなロケーションが魅力です。

広大な境内は見どころが多く、高さ12メートル・幅17.1メートルと日本最大の木造「明神鳥居」や、明治天皇と昭憲皇太后がお祀りされている荘厳な本殿、加藤清正が掘ったと伝えられるパワースポット「清正井（きよまさのいど）」、美しい日本庭園「明治神宮御苑」、創建当初に献木されたという「夫婦楠」は縁結び・夫婦円満・家内安全の象徴として多くの人に親しまれています。

なお、参拝時間は通常、日の出から日の入りまでで1月は6:40に開門しますが、大晦日から元旦にかけては閉門せずに営業します。

原宿駅周辺規制図（画像：警視庁HPより）

2025年12月31日21:00〜2026年1月1日18:00と、1月2日〜3日の各日9:00〜18:00には原宿駅周辺で交通規制を実施。車両通行禁止や車線規制、駐車禁止エリアにご注意ください。また、1月1日〜3日は表参道通り・原宿駅前通り・明治通りのパーキング・メーターが利用できなくなります。三が日の参拝は、公共交通機関で向かいましょう。

アクセス：JR「原宿駅」東京メトロ「明治神宮前駅」から徒歩約1分（原宿口）、小田急線「参宮橋駅」から徒歩約3分（参宮橋口）、JR「代々木駅」副都心線「北参道駅」から徒歩約5分 （代々木口）

浅草寺/台東区

「浅草寺」宝蔵門と五重塔

都内最古の寺院として知られている「浅草寺」。門前町仲見世通りは食べ歩きやお土産を購入するスポットとして人気で、世界各国から多くの人が訪れます。賑やかな雰囲気の中で新年を実感したい人にはぴったりです。

雷門には巨大提灯が吊るされ、門の左右には風神・雷神像が安置されており、浅草のシンボル的存在。厳かな本堂（聖観音菩薩）や美しい五重塔、守護神が祀られた二天門など、江戸の歴史と仏教文化が凝縮されたスポットが満載です。

浅草寺初詣交通規制図（画像：警視庁HPより）

2025年12月31日9:30から2026年1月1日4:00と、1月1日〜3日の各日9:30〜19:00には、雷門通り・並木通りで車両通行が制限されます。雷門通りのパーキング・メーターは、2025年12月31日〜2026年1月3日までの間利用できず、雷門通りは交通規制を解除するまでの間、駐車禁止となりますのでご注意ください。

アクセス：東武スカイツリーライン・東京メトロ銀座線・都営浅草線・つくばエクスプレス「浅草駅」から徒歩約5分

西新井大師/足立区

正月の「西新井大師」

真言宗豊山派の寺院で関東三大厄除大師のひとつ「西新井大師」。正式名称は「五智山（ごちさん）遍照院（へんじょういん）総持寺（そうじじ）」です。江戸時代後期に建立された山門の左右には金剛力士像がそびえ立ち、歩みを進めると荘厳な雰囲気の大本堂が見えてきます。地名「西新井」の由来となった「加持水（かじみず）の井戸」や「弘法大師立像」など見どころが点在しています。

正月の混雑時には、事故などを防止するために交通規制を実施予定。警察・警備員の誘導に従って進みましょう。

合わせて、東武鉄道は2026年1月1日〜3日まで、大師線（西新井駅〜大師前駅間）の増発を実施。西新井駅10:31発〜16:02発の間、通常10分間隔で運転するところを約8〜10分間隔で運行。大師線ホームの混雑状況により、入場規制を行なう可能性もあるとのこと。

なお、12月30日〜1月2日は土休日ダイヤで運行。元日にかけての終夜運転は行いません。

アクセス：東武大師線「大師前駅」から徒歩約5分、日暮里舎人ライナー「西新井大師西駅」から徒歩約20分

厳かな雰囲気のなか、新しい1年を祝う初詣。今回ご紹介した王道の3スポットは、どこを訪れても清々しい気持ちで新年をスタートできるはずです。2026年の三が日は大変な混雑が予想されますが、防寒対策を万全に、時間に余裕を持ってお出かけください。皆さまにとって、2026年が素晴らしいご縁に恵まれた1年となることを心よりお祈りしております！

※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成しています。最新情報は公式サイトなどでご確認の上でおでかけください。

（注釈のない画像：Pixta）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）