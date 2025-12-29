外為サマリー：１５６円３０銭台で推移、高市政権の財政拡大路線を再び警戒 外為サマリー：１５６円３０銭台で推移、高市政権の財政拡大路線を再び警戒

２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円３０銭前後と前週末午後５時時点に比べ６銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円８１銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前８時３０分時点では１５６円４０銭近辺で推移していたが、午前９時過ぎには一時、１５６円００銭前後へドル安・円高が進行した。日銀が公表した１２月１８～１９日開催分の金融政策決定会合の「主な意見」では、「（金融政策が後手に回る）ビハインドザカーブになることを回避すべく着実な利上げが望ましい」との声が出るなどタカ派的な内容だったとの見方から円買いが優勢となった。ただ、その後、午前１１時１０分過ぎには１５６円５０銭台に値を上げた。２６年度予算案は、一般会計総額が１２２兆円と過去最大となり、高市政権の財政拡大路線を再び警戒するドル買い・円売りが強まった。午後にかけては１５６円３０銭近辺での値動きとなった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７５５ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS