大晦日の２回戦全カードが確定！ 青森山田vs大津、米子北vs流経大柏、興國vs浜松開誠館などベスト16を懸けて注目対決が目白押し【選手権】
［高校選手権・１回戦］12月29日
12月29日、第104回全国高校サッカー選手権の開幕戦を除く１回戦15ゲームが首都圏８会場で開催され、大晦日の２回戦に進む32チームと全カードが出揃った。
２回戦でいきなりビッグカードが実現した。ともにプレミアリーグ勢にして、１回戦で快勝を収めた青森山田と大津の優勝候補対決だ。初芝橋本を相手に自慢のアタッカー陣が５発と爆発した青森山田に対して、横浜FM内定DF村上ら攻守に逸材を抱える大津は北海に先制されながらも慌てずにゴールを重ねて７対１の逆転勝ち。完成度の高い両雄。手に汗握るハイレベルなバトルが展開されるはずだ。
伝統の堅守速攻が冴え渡るや米子北とプロ内定４名を抱えるタレント軍団・流経大柏の名門対決も２回戦屈指の好カードだ。洗練された“矛・盾対決”は間違いなく見応えある一戦となるだろう。３年ぶりの頂点を狙う岡山学芸館と激戦区・神奈川を勝ち抜いた日大藤沢の顔合わせも興味深い。ともに攻撃力が売りなだけに、高次元の応酬が期待される。
いよいよ２回戦から初登場するのが前回覇者の前橋育英、インターハイ王者の神村学園、昌平、東福岡といった列強たちだ。それぞれ神戸弘陵、東海学園、高知、秋田商と対峙する。初の全国優勝を目論む堀越は走力自慢の宇治山田商が第一関門。ほかにも興國vs浜松開誠館、山梨学院vs尚志、帝京長岡vs高川学園など注目カードが目白押しだ。
２回戦の全対戦カードは以下の通り。
【12月31日／２回戦組み合わせ】
［ニッパツ会場］
神村学園（鹿児島）vs東海学園（愛知）
広島皆実（広島）vs水口（滋賀）
［等々力会場］
日大藤沢（神奈川）vs岡山学芸館（岡山）
聖和学園（宮城）vs徳島市立（徳島）
［浦和駒場会場］
前橋育英（群馬）vs神戸弘陵（兵庫）
尚志（福島）vs山梨学院（山梨）
［駒沢会場］
金沢学院大附（石川）vs鹿島学園（茨城）
堀越（東京Ａ）vs宇治山田商（三重）
［フクアリ会場］
米子北（鳥取）vs流経大柏（千葉）
青森山田（青森）vs大津（熊本）
［オリプリ会場］
奈良育英（奈良）vs大分鶴崎（大分）
富山一（富山）vs佐賀東（佐賀）
［Nack5会場］
昌平（埼玉）vs高知（高知）
高川学園（山口）vs帝京長岡（新潟）
［西が丘会場］
東福岡（福岡）vs秋田商（秋田）
興國（大阪）vs浜松開誠館（静岡）
１回戦の全結果は以下の通り。
【12月29日／１回戦】
山梨学院（山梨） 0(6PK5)0 京都橘（京都）
帝京長岡（新潟） 5-0 大社（島根）
広島皆実（広島） 2-1 専大北上（岩手）
聖和学園（宮城） 3-0 那覇西（沖縄）
興國（大阪） 2-0 帝京大可児（岐阜）
金沢学院大附（石川） 2-1 日章学園（宮崎）
青森山田（青森） 5-0 初芝橋本（和歌山）
奈良育英（奈良） 2(3PK2)2 矢板中央（栃木）
尚志（福島） 6-0 高松商（香川）
高川学園（山口） 3-0 福井商（福井）
水口（滋賀） 1-0 上田西（長野）
浜松開誠館（静岡） 2-0 九州文化学園（長崎）
鹿島学園（茨城） 7-0 新田（愛媛）
大津（熊本） 7-1 北海（北海道）
大分鶴崎（大分） 3-1 山形明正（山形）
【12月28日／１回戦・開幕戦】
徳島市立（徳島） 4-1 早稲田実（東京Ｂ）
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
【記事】選手権を沸かせるのは誰だ？ 川崎内定ドリブラーや連覇狙う“前育”の司令塔など、今大会の注目プレーヤーを一挙紹介！〜MF編