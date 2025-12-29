衝撃の７発圧勝！ 鹿島学園の初戦突破にネット沸き立つ「高校まで茨城が持ってくのか？」「サッカー王国になってきてる」【選手権】
J１で鹿島アントラーズ、J２で水戸ホーリーホックが優勝。筑波大は関東大学リーグとインカレの２冠、鹿島ユースは日本クラブユース選手権、Jリーグユース選手権、高円宮杯プレミアリーグを制して３冠を達成した。
今年は茨城県勢がサッカー界を席巻。この流れに鹿島学園も乗るか。12月29日に開催された全国高校サッカー選手権大会の１回戦で、鹿島学園は愛媛の新田と対戦。前半に２点、後半に５点。７−０の圧勝を収めた。スコアラーは中川光星、酒井束颯がそれぞれ２得点、三浦春人、内海心太郎、渡部隼翔も得点した。
全国の舞台で抜群の強さを発揮した鹿島学園。ネット上では「無双してる」「高校まで茨城が持ってくのか？」「今年はサッカー王国茨城w」「高校サッカーでも茨城旋風巻き起こして欲しい！」「茨城がサッカー王国になってきてる」「つよすぎ」「今年の茨城はサッカー王国を越えて蹴球大帝国だな」といった声があがっている。
初戦突破の鹿島学園は、２回戦で金沢学院大附（石川）と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
