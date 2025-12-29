小林幸子とGACKTが夢のデュエット共演！『Shadowverse: Worlds Beyond』新CM放映開始
小林幸子とGACKTが、スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond（以下、シャドウバース ワールズビヨンド）』の新TV CMに揃って出演。ふたりが出演する新CM「シャドバ行進曲」篇が、12月29日から全国での放映がスタートした。
■年末年始キャンペーンの豪華絢爛さを体現した、画力とインパクト抜群のCMに
本CMでは、小林幸子は鮮やかな水色のドレス、GACKTはシックな黒い衣装に身を包み登場。年末年始の歌番組を彷彿とさせる煌びやかなセットを背に、オリジナル楽曲「シャドバ行進曲」を、息ぴったりのハーモニーとノリノリのパフォーマンスで披露していく。
CM中盤にGACKTが目を見開くと、小林が代名詞とも言えるド派手な衣装で降臨。力強く歌い続けるGACKTのまわりを小林が万華鏡のように取り囲む圧巻の演出は、まさに『シャドウバース』の壮大な世界観と、年末年始キャンペーンの豪華絢爛さを体現している。
華やかな演出と衣装に負けないふたりの表現力を存分に活かし、最後は「豪華なキャンペーン ドバドバ シャドバ♪」のフレーズで締める、画力とインパクト抜群の新CMは要注目だ。
また『シャドウバース ワールズビヨンド』では、12月29日のメンテナンス後から新カードパック「花酔遊戯」の追加を記念した「新弾記念ミッション」や、年末年始限定の特別なログインボーナスなど、豪華なキャンペーンを実施予定。新規ユーザーはログインとミッションクリアで最大カードパック100枚分のアイテムが獲得可能となる。各キャンペーン・ミッションの詳細については、公式サイトを確認してほしい。
■年末年始ならではの豪華なふたりが夢のデュエットで共演！ 貴重な“背中合わせ”シーンも必見！
撮影当日、GACKTはクールな表情でスマートにスタジオ入り。一方、小林は煌びやかな衣装に身を包み、「おはようございます！」と元気いっぱいに登場し、現場の空気が一気に華やいだ。
ふたりの圧倒的なオーラに現場が緊張感に包まれるかと思いきや、企画説明の際にはスタッフと笑顔で言葉を交わすなど、和やかなムードで撮影がスタート。過去に歌番組などで共演を重ねてきたふたり。“背中合わせで歌う”シーンでは、小林が「（歌番組で）デュエットってあんまりしないですよね？」と話しかけ、GACKTが「いや、そんなことないですよ（笑）」と即座に返すなど、撮影の合間に和やかに談笑される姿が印象的だった。
唯一無二の存在感を放つふたりが並び立つ姿は、ファンならずとも必見のレアショットに。合間の和やかな様子とは一変し、楽曲に合わせてノリノリで身体を揺らすシーンでは、監督からの「もう少しニコッと！」「首をちょっと斜めに！」といった細かな指示にふたりとも即座に対応。オンとオフの見事な切り替えを見せ、第一線で活躍し続けるプロならではの対応力が、現場でも遺憾なく発揮されていた。
■圧巻の“ホワイト幸子”降臨！歓声が沸き起こったド派手衣装はまさかの「自前」!?
撮影中盤、衣装チェンジを終えた小林が、頭に羽があしらわれた全身ホワイトの豪華衣装（通称「鶴の衣装」）姿で登場。代名詞とも言える豪華衣装を纏ったその圧倒的な姿に、スタジオに入った瞬間「わ～～！」とスタッフから歓声が上がるほど、現場は一気に魅了された。
驚くべきことに、この衣装は小林自身が持参したもの。かなりの重量があるにもかかわらず、疲れを一切見せず、テイクごとに変幻自在に振りを変えてノリノリで演じる姿に、スタッフ一同感嘆。「ばっちりです！」「いいですね～」と絶賛の声が飛び交っていた。GACKTから「（普段から）いつもそんな格好してますよね（笑）」とイジられた小林が、照れ笑いを浮かべる一幕もあり、終始和やかなムードのまま撮影は終了した。
■小林幸子・GACKTインタビュー（一部抜粋）
Q.CM 撮影の感想を教えてください。
GACKT：やれることはやりました。（監督からの）リクエストが多かったので、それに合わせるのがとても難しかったです。
小林：GACKTさんと一緒にCM撮影できることがものすごく嬉しくて、ウキウキしながらやっていました。とても楽しかったです。
Q.出来栄えはいかがですか？
小林：完璧ですよって言わないとね（笑）。でも面白い画になったと思います。とっても素敵ですよ。ちっちゃい小林幸子がね、GACKTさんのまわりにいっぱい出てくるんで、もう何人いるんでしょうって感じの印象です。（撮影時に着用した豪華な）衣装は自前のものを持ってまいりました。
GACKT：（小林さんの衣装を見て）いや、やっぱり小林幸子って感じでした（笑）。
Q.今回の撮影、お二方でのご共演はいかがでしたか？
GACKT：幸子さんにお会いするのが久しぶりなので、変わらないな～と（いう印象です）。
小林：さっき（GACKTに）「幸子さんはデビューして何年ですか」と聞かれて、ちょっと答えるのに躊躇しちゃったんですけど、本当のこと言わないといけないなと思って…「61年です」って答えたら「うわ～」って引かれましたけど（笑）。（GACKTとは）番組にゲスト出演したときに初めてお会いして、そのときに握手をしてもらったのを覚えています。ご活躍はもちろん知っていましたけどもお会いできるのがすごく嬉しかったです。
Q.普段スマホゲームはやられますか？また『シャドウバース』というタイトルにどんな印象をお持ちですか？
GACKT：あまり頻繁にゲームをやるわけではないのですが、ちょくちょくやるという感じです。『シャドウバース』は歴史も長いですし、eスポーツまで発展しているということもありとてもすごいと思います。難しそうな印象もありますが…（心理戦は）まあ、苦手ではないです。
小林：私はゲームはあまりできないというか…よく「ラスボス」と言われるのですが、その由来は衣装がゲームのラスボスの感じに似ているということで「ラスボス」というニックネームを頂戴したんです。そういう意味では、ラスボスですからね、これを機会にぜひ（シャドウバースに）やってみたいと思います！教えてください！
Q.毎年、年末年始も番組等で活躍されているイメージの強いお二方ですが、今回のCM「年末年始もシャドバ」にちなんで、今回の年末年始はどのような過ごし方をされる予定ですか？
小林：クリスマスディナーショーとかいろいろありますけど、それが終わったら海外とかには行かずに、自宅のリビングの模様替えを全部行う予定ですので楽しみたいと思います。（模様替えのイメージは）シャドバだなって感じですね（笑）。
GACKT：ボクはライブが終わったらマレーシアに帰ってゆっくりしようかなっていう感じです。
小林：すごくマレーシアって良いところなんですって！ずっとおっしゃっていますよね。あ！ひとつお願いがあるんですけどいいですか？突然ですけど、マレーシアでゆっくりしている時に小林幸子の新曲を適当に書いていただいてもよろしいですか？お待ちしております！書いて！（笑）
GACKT：いいですよ（笑）。
小林：やったー（笑）、嬉しい！
Q.ゲーム内では年末年始に豪華なキャンペーンを実施します。お二方の最近の特に豪華（贅沢）な体験を教えてください。
GACKT：最近は釣りにハマっていて（マレーシアで）釣り用のボートを買って、だいぶ上手くなりました。日本人ではたぶん一番うまいのではないかと…。
小林：最近買ったもの何かあったっけ…？リフォームして家具とかは買いましたね。あ、結構（値段）しましたね（笑）。
Q.（小林に対して）何か欲しいものはありますか？
小林：（GACKTのほうを見て）曲を書いてください（笑）。
GACKT：いきなりですね（笑）。ボクが書いたらめっちゃ激しくなりますよ（笑）。
Q.『シャドウバース』は2016年6月のリリース以来、長年多くのファンに愛され続け、2026年には10周年を迎えるゲームIPです。お二方もデビュー以来、ずっと第一線で活躍されていますが、長く活躍し続けるための秘訣は何だと思いますか？
GACKT：仕事で関わっている人や自分自身が置かれている環境に対して「感謝」を忘れないことじゃないですか。あとはトレーニングを欠かさないとか。毎日決めたことをやるとか。細かいことの積み重ねな気がします。
小林：好きな言葉にしても、時代によって変わっていくものでして…ちょっと前までは「思い込み」を捨て、「思い付き」を拾う。どうしても「自分はいくつだ」「なにをやってきた」など（思い込みをしがちですが）自分だけが思い込んでいることで周りの人には関係ない。やっぱりね、「今を生きること」だと。今は（好きな言葉が）違ってですね、まずは「驕らず」、「人と比べず」そして「自分のやりたいことを、笑われても平気でやってしまおう」とそんなふうに思っております。
GACKT：いいと思います。やっぱりまわりの目を気にするより、自分のやりたいことを自分の信じるままにやることが大切ですよね。
Q.最後に、2025年は『シャドバ』にとっても新作がリリースとなった大きな1年でした。1年を振り返って、お二方にとって2025年はどんな1年でしたか？また、来年の抱負を教えてください。
小林：いやー今年は忙しかったですよ。忙しかったというより、他のジャンルで…お米を作ったり、子ども食堂と一緒にいろんなことをやったりとか、歌は60年やってきましたけど、側面の方でやりたいことがいっぱい出てきましたね～。すごく楽しいです。2026年はやってみないとわからないですけど、毎日何かやっているときにお会いした人によってどんどん展開していく、これがすごいなと。今回GACKTさんとお会いできたことで冗談でも「歌を作るよ」と言ってくれましたけど、そういった話が何かの形に変わっていく。自分の思いってちょっとすると本当にそっちに向かっていく。そういう繋がりみたいなものを信じていきたいなと思います。
GACKT：2025年は俳優の仕事が結構バタバタとありましたので、2026年は音楽を中心にやっていこうかなと思います。世界中でいろんなことやりたいなっていう感じです。
