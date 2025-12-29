小林幸子とGACKTが夢のデュエット共演！『Shadowverse: Worlds Beyond』新CM放映開始

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

小林幸子とGACKTが、スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond（以下、シャドウバース ワールズビヨンド）』の新TV CMに揃って出演。ふたりが出演する新CM「シャドバ行進曲」篇が、12月29日から全国での放映がスタートした。

■年末年始キャンペーンの豪華絢爛さを体現した、画力とインパクト抜群のCMに

本CMでは、小林幸子は鮮やかな水色のドレス、GACKTはシックな黒い衣装に身を包み登場。年末年始の歌番組を彷彿とさせる煌びやかなセットを背に、オリジナル楽曲「シャドバ行進曲」を、息ぴったりのハーモニーとノリノリのパフォーマンスで披露していく。

CM中盤にGACKTが目を見開くと、小林が代名詞とも言えるド派手な衣装で降臨。力強く歌い続けるGACKTのまわりを小林が万華鏡のように取り囲む圧巻の演出は、まさに『シャドウバース』の壮大な世界観と、年末年始キャンペーンの豪華絢爛さを体現している。

華やかな演出と衣装に負けないふたりの表現力を存分に活かし、最後は「豪華なキャンペーン ドバドバ シャドバ♪」のフレーズで締める、画力とインパクト抜群の新CMは要注目だ。

また『シャドウバース ワールズビヨンド』では、12月29日のメンテナンス後から新カードパック「花酔遊戯」の追加を記念した「新弾記念ミッション」や、年末年始限定の特別なログインボーナスなど、豪華なキャンペーンを実施予定。新規ユーザーはログインとミッションクリアで最大カードパック100枚分のアイテムが獲得可能となる。各キャンペーン・ミッションの詳細については、公式サイトを確認してほしい。

■年末年始ならではの豪華なふたりが夢のデュエットで共演！ 貴重な“背中合わせ”シーンも必見！

撮影当日、GACKTはクールな表情でスマートにスタジオ入り。一方、小林は煌びやかな衣装に身を包み、「おはようございます！」と元気いっぱいに登場し、現場の空気が一気に華やいだ。

ふたりの圧倒的なオーラに現場が緊張感に包まれるかと思いきや、企画説明の際にはスタッフと笑顔で言葉を交わすなど、和やかなムードで撮影がスタート。過去に歌番組などで共演を重ねてきたふたり。“背中合わせで歌う”シーンでは、小林が「（歌番組で）デュエットってあんまりしないですよね？」と話しかけ、GACKTが「いや、そんなことないですよ（笑）」と即座に返すなど、撮影の合間に和やかに談笑される姿が印象的だった。

唯一無二の存在感を放つふたりが並び立つ姿は、ファンならずとも必見のレアショットに。合間の和やかな様子とは一変し、楽曲に合わせてノリノリで身体を揺らすシーンでは、監督からの「もう少しニコッと！」「首をちょっと斜めに！」といった細かな指示にふたりとも即座に対応。オンとオフの見事な切り替えを見せ、第一線で活躍し続けるプロならではの対応力が、現場でも遺憾なく発揮されていた。

■圧巻の“ホワイト幸子”降臨！歓声が沸き起こったド派手衣装はまさかの「自前」!?

撮影中盤、衣装チェンジを終えた小林が、頭に羽があしらわれた全身ホワイトの豪華衣装（通称「鶴の衣装」）姿で登場。代名詞とも言える豪華衣装を纏ったその圧倒的な姿に、スタジオに入った瞬間「わ～～！」とスタッフから歓声が上がるほど、現場は一気に魅了された。

驚くべきことに、この衣装は小林自身が持参したもの。かなりの重量があるにもかかわらず、疲れを一切見せず、テイクごとに変幻自在に振りを変えてノリノリで演じる姿に、スタッフ一同感嘆。「ばっちりです！」「いいですね～」と絶賛の声が飛び交っていた。GACKTから「（普段から）いつもそんな格好してますよね（笑）」とイジられた小林が、照れ笑いを浮かべる一幕もあり、終始和やかなムードのまま撮影は終了した。