―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月25日から26日の決算発表を経て29日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9651> 日本プロセス 　東Ｓ　　 -4.13 　 12/26　　上期　　　 15.14
<192A> インテＧ 　　　東Ｇ　　 -3.92 　 12/26　　上期　　　-98.65
<9872> 北恵 　　　　　東Ｓ　　 -1.59 　 12/26　本決算　　　　0.44
<3086> Ｊフロント 　　東Ｐ　　 -1.58 　 12/26　　　3Q　　　-24.18
<2778> パレモ・ＨＤ 　東Ｓ　　 -1.52 　 12/26　　　3Q　　　-25.00

<7630> 壱番屋 　　　　東Ｐ　　 -0.43 　 12/26　　　3Q　　　 -0.42
<6083> ＥＲＩＨＤ 　　東Ｓ　　 -0.31 　 12/26　　上期　　　247.42

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした29日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース