

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月25日から26日の決算発表を経て29日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 ＷＮＩウェザ <4825>

26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比43.3％増の23.2億円に拡大し、通期計画の50億円に対する進捗率は5年平均の36.6％を上回る46.5％に達した。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<4825> ＷＮＩウェザ 東Ｐ +7.97 12/26 上期 43.28

<6264> マルマエ 東Ｐ +5.23 12/26 1Q 47.86

<8011> 三陽商 東Ｐ +4.02 12/26 3Q -68.67

<3035> ＫＴＫ 東Ｓ +3.96 12/26 1Q 45.16

<8217> オークワ 東Ｐ +0.83 12/26 3Q 261.62



<3050> ＤＣＭ 東Ｐ +0.68 12/26 3Q -1.58

<2742> ハローズ 東Ｐ +0.65 12/26 3Q 2.57



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした29日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

