◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

第102回箱根駅伝に出場する全21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

3連覇を狙う青山学院大学は、駅伝主将・黒田朝日選手を補欠登録。前回大会は2区で従来の区間記録を上回る1時間5分44秒で記録した黒田選手がどの区間で箱根ラストランを迎えるのでしょうか。2区には1年生の上野山拳士朗選手が登録されています。

前回、5区は若林宏樹選手が1時間9分11秒、6区では野村昭夢選手が56分47秒といずれも区間新記録をマーク。2人が卒業した山は松田祐真選手、石川浩輝選手の1年生コンビが登録されました。

黒田選手のほかに、1万メートル27分台のタイムを持つ選手では、宇田川瞬矢選手が3区、佐藤愛斗選手が7区、折田壮太選手が10区。飯田翔大選手は補欠登録となりました。補欠には、前回10区区間賞の小河原陽琉選手も控えており、当日変更に注目が集まります。

また、原晋監督が往路のキーマンに指名した荒巻朋熙選手は、2024年の第100回大会と同じく1区。塩出翔太選手は、3年連続の8区区間賞を狙います。

なおメンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4名まで可能(最大6名)となります。

◇青山学院大学の区間エントリー

1区 荒巻朋熙(4年)

2区 上野山拳士朗(1年)

3区 宇田川瞬矢(4年)

4区 平松享祐(3年)

5区 松田祐真(1年)

6区 石川浩輝(1年)

7区 佐藤愛斗(2年)

8区 塩出翔太(4年)

9区 佐藤有一(4年)

10区 折田壮太(2年)

〈補欠登録〉黒田朝日(4年・駅伝主将)鳥井健太(3年)中村海斗(3年)飯田翔大(2年)遠藤大成(2年)小河原陽琉(2年)