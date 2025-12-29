川口オートのスーパースターフェスタは2日目を迎えた。

シリーズ戦の9R、森且行（51＝川口）は4着に終わった。5番手付近でチャンスをうかがったが、前を行く長田稚也のマシンがたびたびハネを見せ、なかなか攻め込むことができない。3周バックでは下がるシーンも。それでも粘り強く追いかけたが4着フィニッシュが精いっぱいだった。

「あの形ではなかなかね…。試走も出ている（3.28）し、エンジンに余裕はあるが、寝かせた時の滑らかさがもう少し欲しい。立ち上がりの違和感もあるね」

そう話すとすぐに工具を手に取った。早く整備に取りかかりたくて仕方ない様子だ。「明日やろうはバカヤロウ。これ、池田政和さんがよく言ってたの。明日整備しようなんて思っていたらダメなんだ。思いついたら、すぐやる。名言だよね」

9日に亡くなった名レーサーは妥協を許さぬ整備の鬼でもあった。「昨日、ああ、池田さんはそう言っていたなあ、と思い出してね。すぐにやらなきゃダメだね」

天国から森に今、一番大事なことを語りかけてくれたのだろうか。名レーサーの言葉を胸に、森は残り2日間を全力で駆け抜ける。