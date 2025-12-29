双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。クリスマスプレゼントのメリーを動かしてみた感想を伝えています。



【写真を見る】【 中川翔子 】双子に「プーメリー」「足パタパタうれしそう！」 兄→弟の視線で “双子を意識し始めた？”





翔子さんは「サンタさんにもらったプーメリー」と、ディズニーの「くまのプーさん」のメリーを使ってみたことを投稿。「ふたごずーっと目でみて足パタパタうれしそう！」「動くもの、たまにプーさんが話しかけてくれたり、うれしそー！」と反応を伝えています。









合わせて「インスタやままリンクでみなさんから教えてもらえて良かったです！」と感謝を綴った翔子さんは、「お兄ちゃんは、最近弟を見てニコニコする頻度が増えてる気がする、ついにふたごを意識しはじめたか、、！？」と、以前から気になっている “初めて双子を意識する瞬間” への期待を表現。

翔子さんは「年末ですね！今日は久しぶりに、わたしが夕飯つくろうかと！」「みなさんの得意料理教えてくださーい！」と呼びかけ、フォロワーからは多くのアイデアが寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】