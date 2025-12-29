King ＆ Prince永瀬廉、“紅白仲間”福山雅治からクレームでタジタジ 大泉洋経由の催促で絶賛も
映画『ラストマン -FIRST LOVE-』公開御礼！ラストマンデー舞台あいさつが29日、都内で行われ、主演の福山雅治、大泉洋、永瀬廉（King & Prince）、月島琉衣、宮沢りえ、平野俊一監督が登壇した。
【写真】イケメン⋯グレーのジャケットで登場した永瀬廉
福山は本作の主題歌「木星feat.稲葉浩志」で、永瀬はKing & Princeとしてそれぞれ大みそかの『NHK紅白歌合戦』に出場する。福山が「紅白でパフォーマンスできるって生涯でない。本当にうれしく思っています」と語ったあと、「12月24日にデジタルリリースさせていただいて好評だったんですけど、キンプリもなんかやってたね」とニヤリ。同日にKing & Princeの最新アルバムがデジタルリリースされたことへ、福山と大泉から「当ててきたのか？」「ずらしてくれないと困るよ」とクレームが飛び、永瀬は「すみません」とタジタジに。
紅白歌合戦出演については、永瀬は「最後の日まで福山さんと同じステージに立てるっていうのがやっぱうれしくて」と喜びをにじませたかと思うと、一昨日福山のライブを鑑賞したことを明かし「めっちゃすっごいっすね！」と興奮。「振り返るとこっちのお客さんが『キャー！』、ちょっと振り返るとこっちが『キャー！』。歩く道の後ろには花が咲いてましたからね。マジすごかった」と振り返った。
続けて「これが本物のスターやなというか、一挙手一投足のリアクションがすごくて、そういう方と31日まで一緒にいられるっていうのがうれしいですね」と話す永瀬のかたわらでは、再び福山が大泉に耳打ち。そして大泉から永瀬へ。そして永瀬は改めて「マジで天才です！」と強調。大泉は「直接言ってもらっていいですか？めんどくさい！『楽屋あいさつで言ってっていったのに、言ってくれないから言ってくれ』って俺に言ってくるんですよ！忘れないで言ってくれ！」と訴え大きな笑いを誘い、永瀬は改めて「天才です！」と絶賛の声を上げていた。
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』がきのう28日に放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が24日に公開となった。
