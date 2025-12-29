来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝の区間エントリーが29日、発表された。30年ぶり最多15度目の総合優勝を狙う中大はエースで主将の吉居駿恭（4年）を当日変更での投入が可能な補欠に回した。

吉居は1年時こそ4区で区間5位だったが、2年時は7区、3年時は1区でを走り、2年連続で区間賞。4年時の今季は10月の出雲駅伝4区で区間7位だったものの、11月の全日本大学駅伝では2区で区間2位と好走した。チームはエントリー上位10人の1万メートル平均タイムが唯一の27分台で“史上最速”。藤原正和監督は「復路までもつれるだろう」と混戦を想定し「前回の青学大のゴールタイム（10時間41分19秒＝大会記録）ぐらい出せるのではないか」と優勝圏内の好タイムを予想している。

レース当日のエントリー変更は往路、復路ともスタートの1時間10分前（午前6時50分）に、正選手と補欠の入れ替えが可能。一日4人まで、2日間で6人までとなる。

【中大の区間エントリー】

・1区 辻誉（1年、福岡第一）

・2区 溜池一太（4年、洛南）

・3区 本間颯（3年、埼玉栄）

・4区 三宅悠斗（1年、洛南）

・5区 柴田大地（3年、洛南）

・6区 並川颯太（2年、洛南）

・7区 七枝直（2年、関大北陽）

・8区 佐藤大介（2年、埼玉栄）

・9区 白川陽大（4年、大塚）

・10区 浜口大和（1年、佐久長聖）

・補欠 折居幸成（4年、横須賀）、吉居駿恭（4年、仙台育英）、吉中祐太（4年、豊浦）、佐藤蓮（3年、仙台育英）、藤田大智（3年、西脇工）、岡田開成（2年、洛南）