第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）の区間エントリーが２９日行われ、出場する２１チームが１０区間に選手を配置した。

選手変更は来年１月２、３日のレース当日にも可能だ。

青学大はいずれも１万メートル２７分台の宇田川瞬矢（４年）を３区、佐藤愛斗（２年）を７区、折田壮太（同）を１０区に据えた。チームエントリー時に原晋監督が「秘密兵器がいる。前回大会並みの走りを期待」と話していた「山区間」は５区に松田祐真、６区に石川浩輝のルーキーコンビを配した。マラソン日本学生記録保持者で主将の黒田朝日（４年）は補欠に回ったが、３年連続の２区が見込まれる。準エース格の飯田翔大（２年）も控えに残している。

全日本を制した駒大は、「４年生４本柱」の一角の伊藤蒼唯を前回区間２位の６区にエントリーしたものの、学生長距離界でトップクラスの力を持つ佐藤圭汰、平地も山上りも対応できる主将の山川拓馬、前回１区２位の帰山侑大の３人は補欠に回した。桑田駿介（２年）、谷中晴（同）も控えと手の内が読みにくいオーダー。３年ぶりの王座奪還に向けて、勝負の一手をどう打ってくるか。

出雲で２連覇を果たした国学院大の２区は日本学生ハーフ３位で主将の上原琉翔（４年）、４区は辻原輝（３年）。近年苦戦している５区は高石樹（１年）、６区は前々回走った後村光星（３年）を配した。「ジョーカー」５人のうち青木瑠郁（４年）、高山豪起（同）、出雲と全日本で留学生とも互角に渡り合った野中恒亨（３年）は補欠に残した。悲願の初優勝へ、投入区間がポイントとなる。

３０年ぶりの優勝を目指す中大は２区にエース溜池一太（４年）、３区に前回区間賞の本間颯（３年）と並べた。５区は全日本４区区間賞の柴田大地（同）を置いた。前回１区で独走した吉居駿恭（４年）、１１月の１万メートルの競技会で快走した藤田大智（３年）、次期エースとの呼び声が高い岡田開成（２年）らは補欠。藤原正和監督は接戦で復路勝負になると見ており、采配にも注目が集まる。

往路制覇を視野に入れる早大はエース山口智規（４年）を２区、日本学生ハーフ覇者の工藤慎作（３年）を５区と実績のある区間に配置した。３区には前回区間３位の山口竣平（２年）。３年連続１区を担っている間瀬田純平（４年）、大型ルーキーの鈴木琉胤、佐々木哲は控えに置いている。

粘り強さに定評のある帝京大は全日本２区区間賞の楠岡由浩（３年）が２区、谷口颯太（同）が４区。島田晃希（４年）は補欠に残している。出雲３位の創価大は５区に野沢悠真（４年）、６区に小池莉希（３年）という配置。スティーブン・ムチーニ（同）や山口翔輝（２年）は控えに回った。城西大はビクター・キムタイ（４年）が２区、斎藤将也（同）が５区と順当なエントリーで、３位だった前々回のような躍進を期す。

焦点となりそうなのが、有力なランナーが集まった１区。青学大は前々回スターターを担った荒巻朋煕（４年）、国学院大は嘉数純平（同）と実力者を配置した。東洋大の新エース松井海斗（２年）、予選会日本人トップに入った中央学院大の近田陽路（４年）、東海大のスピードランナー兵藤ジュダ（同）、大東大の大浜逞真（２年）らが集結。出遅れが許されない中、どのチームが主導権を握るか。

前回２区区間新記録をマークした東京国際大のリチャード・エティーリ（３年）、東農大の前田和摩（４年）らが走る「花の２区」にも注目が集まりそうだ。