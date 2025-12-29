１シーズンに数回しかお目にかかれないトリプルプレーを２０年の現役生活で８度も体験していたレジェンドがいた。ツインズなどで活躍した名三塁手のゲイリー・ガイエティ氏（６７）で、大リーグ公式サイトが２８日（日本時間２９日）、同氏を特集した。

同氏は１９８１年にツインズでメジャーデビューし、２０００年にレッドソックスで現役引退。メジャー通算２５０７試合に出場し、２２８０安打、３６０本塁打、１３４１打点、９６盗塁をマークし、ゴールドグラブ賞を４度受賞した名選手だ。

同サイトによれば、同氏がプレーした８１年から２０００年の２０シーズンで、三重殺が記録されたのは８０回。同氏は守備で７度、打者で１度、三重殺を達成したという。「そのうちの１０パーセントに関わった。一人の選手で八つのトリプルプレー。確率は天文学的だが、それは事実だ」と伝えた。

９０年７月７日のレッドソックス戦では史上唯一の１試合２度の三重殺に成功。「誇りを持って守備に一生懸命取り組んだんだ」と現役時代を振り返る同氏は「三塁というポジションが決め手になったと思う。トリプルプレーを狙って、スタートできる位置にいたんだ。一歩も動かずに左サイドのボールに手を伸ばして捕球できれば、トライするよ。三塁というポジションこそが、トリプルプレーにつながる確率を高めるんだ」と語った。