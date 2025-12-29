39万円のスニーカー（RTX 4060入り）
2024年1月6日の記事を編集して再掲載しています。
履けないけど、Steam遊べますよ。
もうどこからどう見てもスニーカー。いや、トランスフォーマーの足的なメカゴツかっこよさがあるこちら、パソコンです。
CoolerMaster主催のPC改造コンテスト「Case Mod World Series」。その2021年大会でBest Art Directionを受賞した作品をまさかの製品化。名前を「CoolerMaster Sneaker X Gaming PC Desktop」と言います。
タワー型からミニPC、薄型のラップトップまで。PCにはさまざまなサイズ・フォルム・スタイルがありますけど、こんなのもPCとして成り立つんだなぁ…。と関心しかありません。
あと大事なことなので繰り返しますが、製品化です。買えます、これ。
OLIOSPECのサイト販売されており、構成はカスタマイズできますが、標準構成では39万6000円。
さすがにたっけー！んですけど…
七色に光るファンの配置とか、ソール部分までぺかぺか光ったり、ダンパーが装備されていたり（きっとPCには必要ないんだろうけど雰囲気大事！）がもう最高に性癖に刺さります…。ロボ好きメカ好きにはたまらんですよこんなん。
万が一予算が降りるならデスクにドンッ！と置きたい。
たまらんですよ…ぜったい…。
Source: OLIOSPEC
