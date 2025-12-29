2024年1月6日の記事を編集して再掲載しています。

履けないけど、Steam遊べますよ。

もうどこからどう見てもスニーカー。いや、トランスフォーマーの足的なメカゴツかっこよさがあるこちら、パソコンです。

CoolerMaster主催のPC改造コンテスト「Case Mod World Series」。その2021年大会でBest Art Directionを受賞した作品をまさかの製品化。名前を「CoolerMaster Sneaker X Gaming PC Desktop」と言います。

タワー型からミニPC、薄型のラップトップまで。PCにはさまざまなサイズ・フォルム・スタイルがありますけど、こんなのもPCとして成り立つんだなぁ…。と関心しかありません。

あと大事なことなので繰り返しますが、製品化です。買えます、これ。

OLIOSPECのサイト販売されており、構成はカスタマイズできますが、標準構成では39万6000円。

さすがにたっけー！んですけど…

七色に光るファンの配置とか、ソール部分までぺかぺか光ったり、ダンパーが装備されていたり（きっとPCには必要ないんだろうけど雰囲気大事！）がもう最高に性癖に刺さります…。ロボ好きメカ好きにはたまらんですよこんなん。

万が一予算が降りるならデスクにドンッ！と置きたい。

たまらんですよ…ぜったい…。

