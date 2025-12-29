¡ÚÄ¶ÆüËÜ¡Û±ÊÅÄÍµ»Ö¤Î¾×·âà¶ú»É¤·ÇòÌÜá¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç²ñ¾ìÁûÁ³¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤µ¤ì¤Æ½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡Ä¶ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£¹Æü¤Î¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ë±ÊÅÄÍµ»Ö¡Ê£µ£·¡á¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¡¢à¶ú»É¤·¾õÂÖá¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü±ÊÅÄ¤Ï¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢°¤Éô»ËÅµ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¹âÌÚ»°»ÍÏº¡õ³ëÀ¾½ã¡õ°ìÈÌ¿Í¡¦ß·½¡µª¤È·ãÆÍ¡£Ä¶ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡Ö£Í¡õ£Á¥×¥í¥ì¥¹¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸µ¡¹¹âÌÚ»°»ÍÏº£³£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤¬ºÇ¸å¤Î¶½¹Ô¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÅÄ¤Ï¹õÄ¬¤«¤é¿ô¡¹¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¡£³ëÀ¾¤È¤Ï¡Ö¥¼¥¡¡ª¡¡¡×¡Ö¥·¥§¡¼¡ª¡¡¡×¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤ÆÀº¿ÀÅªÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¹âÌÚ¤òÏÓ¸Ç¤á¤ÎÂÎÀª¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡ÖÇòÌÜ¥³¡¼¥ë¡×¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ì¤òµö¤µ¤Ê¤¤³ëÀ¾¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÝ¶ú¹¶·â¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£°¤Éô¡¢¹õÄ¬¤Î²ðÆþ¤â¶õ¤·¤¯¡¢¶ú¤¬»É¤µ¤Ã¤¿±ÊÅÄ¤ÎÆ¬ÄºÉô¤Ë¤ÏÂç¤¤Êà²Öá¤¬ºé¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç±ÊÅÄ¤Ïµ»¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°Õ¤Ë²ð¤µ¤ºÏÓ¸Ç¤á¤òÂ³¹Ô¡£ÇòÌÜ¤ò¤à¤¤Ê¤¬¤é¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¾×·âÅª¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï£±Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êàÄ¶ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹á¤È¤·¤Æ¶½¹Ô¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿±ÊÅÄ¤Ë¹âÌÚ¤«¤é´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö²¶¤ò¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤ï¤·¤Æ¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ËÃÝ¶ú¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î±ÊÅÄ¤ÏÄ¶ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂ³¹Ô¤òÀë¸À¡££³·î£²£´Æü¡¢¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¿·¤·¤¤Âç²ñ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¹âÌÚ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¡¢Áª¼êÁ´°÷¤Çà¥Ê¥¬¥À¥ó¥¹á¤òÍÙ¤Ã¤ÆÂç²ñ¤òÄù¤á¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÆ¬¤ËÃÝ¶ú¤Ï»É¤µ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÄ¶ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Î£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌ¤ÃÎ¤ÊÊ¬Ìî¡¢ÎÎ°è¤ËÂ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤¹¤´¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤¹¡£µÞ¤¤ç¡¢¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¼¡²óÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤µ¤ì¤Æ½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ë²Ô¤¬¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£