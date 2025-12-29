巨人からポスティングシステムでＭＬＢ移籍を目指す岡本和真内野手（２９）の交渉期限が米東部時間来年１月４日（日本時間５日午前７時）に迫る中、米メディアはエンゼルス、パドレス、パイレーツの３球団が最有力と見ている。

「トレードルーマーズ」は「エンゼルスなら間違いなく三塁を守ることになる。モンカダはＦＡとなり、レンドンは引退の見込みとなっており、三塁の出場時間が大きく空いている。内部候補より優れた存在だ。パドレスでは一塁を守る可能性が高い。三塁はマチャドが務め、アラエスがＦＡだ。シーツと韓国のソン・ソンムンが争うようだが、両者とも左打ちなので一塁より他のポジションが適している」と見ている。

また「スポーツイラストレイテッド」は「パイレーツは複数回のバーチャルミーティングを岡本と行っており、積極的に取り組んでいるのは間違いない」とした。

争奪戦が佳境に差し掛かってきた中、韓国メディアが気にしているのがパドレス入りの情報だ。同じくポスティングでソン・ソンムン内野手（宋成文＝２９）が契約し、岡本加入なら内野のポジション争いから弾かれ、外野に回る可能性も出てくる。

韓国メディア「エクスポーツニュース」は「まさか…サンディエゴはソンでは満足できなかったのか。もともと内野の競争が激しいのに」とし「スポーツ韓国」も「強力な競争相手が追加される可能性が生じた。パドレスは一塁と三塁ができる巨人の４番に関心を示している。ソンより大きな規模の契約が見込まれる。ソンはもしかしてマイナーか」と戦々恐々となっている。