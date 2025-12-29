ものまねタレントのキンタロー。さんが2025年12月28日、Xで「レゼダンス」動画を公開し、話題を集めている。

「たまらず 私もエントリーさせて頂こうと思い...」

現在公開中の『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』のヒロイン・レゼが踊る「レゼダンス」は、主題歌『IRIS OUT』を歌う米津玄師さんが12日に自身のXに投稿したアニメ動画をきっかけに注目を集めた。

手振りを中心とした覚えやすい振り付けが特徴で、アイドルやインフルエンサーらがこぞって踊った動画を公開するなど、ムーブメントとなっている。

キンタロー。さんは28日、「最近SNS動画開くと ずっとチェンソーマンの レゼダンスチャレンジしてる ずっとエロい この世の美しさそしてセクシーさを 競い合う系の港区女子の動画が流れてきて ずっとリフレインなので」と投稿。

「たまらず 私もエントリーさせて頂こうと思い 緊急で真似を撮りましたが これであってますか？」として、約30秒の動画を公開した。

「ダンス上手いなぁ。流石基礎がある人だわ」

動画では、下がり眉にくっきりした囲み目アイラインを引き、涙袋や鼻筋、唇に白いハイライトを入れたバッチリメイクを披露。目元から鼻筋にかかるレゼの特徴的な長い前髪は、顔に直接黒いラインを描き込むことで再現している。

黒いボウタイリボンをつけた白いシャツは、白いタンクトップに黒いテープを貼るかたちで表現。レゼの象徴的なアクセサリーである黒いチョーカーにも黒いテープを使用するなど、即席ながら細部まで作り込まれたコスプレだ。

社交ダンスでの実績を持つキンタロー。さんは、キレのあるダンスだけでなく、艶かしい表情で舌を出すセクシーな表情まで完コピしている。

踊り終えると、ダンスの激しさから首のチョーカーが外れてしまったとして「チョーカー取れたんだけどぉ！ 信じらんないんだけどぉ」と不満げにカメラに迫り、「私の前に白ワイン置かないでくれる？」と持ちネタ「港区女子」の形態模写コントのセリフで締めた。

投稿を見た人からは、衝撃的なダンスに「『モノマネの悪魔』だ...」「本家すら食う悪魔」などとする声が上がった。

「急遽撮ったにしてはダンス上手いなぁ。流石基礎がある人だわ」「そうだったこの人社交ダンスの実力者だった...明らかにふざけてるのに動きひとつひとつに無駄がなくて綺麗だ...」など、ダンスの完成度に感嘆する声も寄せられている。