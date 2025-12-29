眠そうな子猫が近くに来て…。そんな甘えたそうな姿が注目を集めています。話題の動画の再生回数は27万回を超え「無事心臓打ち抜かれました」「甘えたいけど遠慮してる雰囲気、かわいい」「甘え方が恋人みたいでキュンキュンします」といったコメントが集まっています。

【動画：家に来て２日目の子猫→足にくっついてきて…とんでもなく尊い『健気な行動』】

健気な姿にキュン！

TikTokアカウント「むーん さん」に投稿されたのは、子猫の愛くるしい姿です。飼い主さんを見つめているのは子猫のむーんちゃん。飼い主さんの足にぴったりくっついて甘えたい様子です。実はむーんちゃんはこのとき、おうちに迎えられて2日目なのだそう。

飼い主さんの足に頭を乗せて寝ようとしていますが、ときどきちらっと飼い主さんを見ていたというむーんちゃん。甘えたいけど、どうやって甘えたらいいのか考えていたのかもしれません。前足をグーパーグーパーして甘えたい気持ちが溢れている姿に胸がキュンとしてしまいます。飼い主さんはこの後、むーんちゃんをたくさんなでたそうです。

飼い主さんにべったりの毎日

むーんちゃんは飼い主さんにくっついて寝るのが好きになったのだそう。飼い主さんがなでるのをやめると「なでて！」と催促するそうです。また、飼い主さんのお腹の上で毛布を吸いながらフミフミを30分することもあったり、飼い主さんの後をついて歩いたり、とても甘えん坊なのだとか。

2匹の甘えん坊

甘えん坊なむーんちゃんには「さん」ちゃんという妹猫がいます。さんちゃんもむーんちゃんに負けない甘えん坊で、いつも誰かにくっついているといいます。ただし、ニャンプロはむーんちゃんの方が強いそうです。飼い主さんの愛情をたっぷり受けて、幸せいっぱいに過ごすむーんちゃんとさんちゃんでした。

投稿には「チラチラこっち見ながら甘えたそうなそぶり見せるのずるい可愛すぎいぃ」「ピッタリくっつくのも、おててもにゅもにゅすんのも可愛すぎてたまらん」「主にどこまで甘えていいのかな…ってまだ戸惑ってる感じがかわいい」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「むーん さん」では、むーんちゃん、さんちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「むーん さん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。