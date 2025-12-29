矢作師が東京大賞典中継に出演

2025年の競馬界のラストG1となる東京大賞典は29日、大井ダート2000メートルで行われ、地方大井のディクテオン（セン7、荒山勝）が制した。中継に出演した名伯楽から注目馬の動向が示され、ファンの間に衝撃が広がっている。

フジテレビ系の中継には、昨年の東京大賞典を制したフォーエバーヤング（牡4）を管理する、JRAの矢作師が出演した。

フォーエバーヤングは今年、G1サウジカップを勝ち、米ブリーダーズカップクラシックを日本調教馬として初制覇の大快挙を成し遂げた。

同馬の近況について「（来年）1月4日に帰厩させて、まずはサウジ、そこから去年勝てなかったドバイワールドカップを、是が非でもその2つを勝ちたい」と説明した。

競馬ファンが気になるのは芝挑戦。「具体的には決まっていないが、やはり藤田オーナーという方が競馬ファンをとても大事にされる方なので。競馬ファンに一度は芝での走りを見せたいなとおっしゃっていただいてます」とし、来年の有馬記念参戦について「使うとしたらそれだけの格のレースが必要。有馬記念にフォーエバーヤングを出せれば盛り上がるんじゃないかな」と話した。

X上の競馬ファンからは「来年の有馬にフォーエバーヤングまじか矢作さん！」「ワクワク」「エバヤン来年の有馬有り得るのか？やばいなこれ」「もし来年の有馬にエバヤンくん出たら絶対応援する」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）