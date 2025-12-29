歌手のスーザン・ボイル（64）が、俳優ティモシー・シャラメ（30）から特製ジャケットを贈られた。2009年に「ブリテンズ・ゴット・タレント」で「夢やぶれて」を熱唱しスターダムに駆け上がったスーザンについて、ティモシーは最近「存命する最も偉大な英国人の一人」と大ファンであることを公言、新作映画「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」のプロモーションとして、自身が「真に偉大」と認める人物たちに贈っている限定ジャケットが、スーザンの元にも届いたという。



BBCにジャケットを披露したスーザンは声明にこう綴っている。「ティモシー、改めて温かいお言葉をありがとう。映画の成功を心から祈っている。ボクシングデーに観るのが楽しみです。ジャケットも本当にぴったりで、ありがとう！」



ちなみにスーザンの他にジャケットが贈られた人物には、FCバルセロナのエース選手ラミン・ヤマル、NFLのレジェンド、トム・ブレイディ、歌手フランク・オーシャンらがいる。



スーザンについてティモシーは以前、BBCにこう話していた。「彼女は僕らの誰よりも大きな夢を見ていた。それに感動しなかった人はいるのだろうか？（『ブリテンズ・ゴット・タレント』でのデビューを）昨日のことのように覚えているよ。YouTube の登場のようなものだった」



この発言にスーザンはこう返していた。「とても感動したし、光栄ね。あの時の瞬間が、この何年もあなたにとって意味のあるものだったと知り、心から謙虚な気持ちになった」「私たちは皆、夢と少しの希望を持って、どこからかスタートするんじゃない？皆、大きな夢を見るべきだと思う！あなたが自分の夢を見続ける中で、あらゆる成功を収めることを願っている。あなたの優しさと、あの瞬間をとても愛情を込めて覚えていてくれたことに感謝している。愛を込めて、スーザンより」



（BANG Media International／よろず～ニュース）