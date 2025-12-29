◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

衝撃が走った。今年６月に西武からトレードで加入した中日・佐藤龍世内野手（２８）が、移籍から４か月で戦力外通告を受けた。現役続行の道を模索したが、引退を決断した。

西武時代の今年３月、寝坊で３軍降格のペナルティーを受けた。開幕後も１軍出場はなかったが、入団会見後に即、スタメンで起用された。震えながら迎えた移籍後初打席では犠飛を放った。移籍後は２３試合で打率１割９分７厘（６６打数１３安打）、３打点。初のセ・リーグに順応しようともがいたが、振るわなかった。

結果がすべての世界。だが、目を引く瞬間があった。移籍後初出場となった６月１７日の交流戦のオリックス戦（バンテリンＤ）。ピンチを招いた先発・マラーに迷うことなく駆け寄った。「大したことは言ってないけど、間をつくるだけでも違うかなって」。人見知りな性格で、移籍が決まった時も不安を隠せなかった。だが試合になれば別。勝つためなら、と先輩後輩に関係なく、一番に声をかけた。

派手な見た目から勘違いされやすいが、情に厚く、何より野球が好きだった。新天地での背番号に「６５」を選んだのは兄貴と慕うオリックスの森だった。「ドスンって感じするやん。キリいいし」。森から理由を聞き、記者は拍子抜けしたが、佐藤は「（移籍が決まって）喜んでくれた森さんが、選んでくれた番号にした」と兄貴の思いを力に変えた。２５１日ぶりに１軍出場した日は「吐きそう。でも楽しかった」と笑った。

ＳＮＳには「一旦、野球とは離れます」と記した。グラウンドでまた、あの笑顔が見られたらと願っている。（中日担当・森下 知玲）

◆森下 知玲（もりした・ちあき）２０１８年入社。西武、ヤクルトを経て２４年から中日担当。