『おはよう朝日です』岩本計介アナ、等身大フィギュアを披露 驚きの制作費を公開へ
HTB北海道テレビ、メ〜テレ、ABCテレビ、KBCの朝の情報番組がタッグを組み、あす30日放送の特番『東野幸治のご当地“推しニュース”2025』（前8：00〜10：00 ※各局とも同時刻）に集結する。
【写真】『イチモニ！』福永裕梨アナ、『ドデスカ！』小松崎花菜アナ、『おは朝』岩本計介アナ、『アサデス。』宮本啓丞アナが集結
2022年から恒例の年末特番で、HTBは『イチモニ！』の福永裕梨アナ、メ〜テレは『ドデスカ！』の小松崎花菜アナ（※崎＝たつさき）、ABCは『おはよう朝日です』の岩本計介アナ、KBCは『アサデス。』の宮本啓丞アナが出演する。また、4回目を迎えてパワーアップし、新MCに東野幸治を迎える。
それぞれの番組で1年間に放送したニュースの中から、選りすぐりのイチオシネタを持ち寄り、2025年を振り返る。各地域で起こった1年間の話題の中から新MC・東野が太鼓判を押す「珠玉のニュース」は出てくるのか。
「プロ野球」についても4局のアナが熱く語る。北海道は日本ハム、東海は中日、関西は阪神、佐賀・福岡はソフトバンクをそれぞれ応援。KBCは、日本一になったソフトバンクで愛されているエース、モイネロが水族館へ行き試合とはまた違った表情を見せたときの貴重な映像を披露。HTBは、そのソフトバンクを最後まで追い詰めた日本ハムの個性的なファンを紹介する。さらにスタジオには、そのファンが作っている「あるもの」が持ち込まれ、一同が大喜びする。メ〜テレは、中日のゴールデンルーキーの金丸夢斗が初勝利をつかむまでの感動の道のりを届ける。
そして、ABCは史上最速でリーグ優勝を決めた阪神の話題。『おはよう朝日』では、優勝を記念して岩本アナの等身大フィギュアを作成した。スタジオに実際の像が登場すると、各局アナが気になるのはその制作費。岩本アナが明かしたその驚きの金額とは…。
