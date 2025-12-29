ゴミ清掃員のマシンガンズ滝沢、小池都知事「家庭ごみ有料化」検討に私見
お笑いコンビ・マシンガンズで、“ゴミ清掃員”としても働く滝沢秀一が、29日までに自身のXを更新。東京都の小池百合子都知事が、23区での「家庭ごみ有料化」実施も視野に入れているとのインタビューを引用し、私見を述べた。
滝沢は「ごみ清掃員としては、ごみ袋有料化は賛成だが、物価高、相次ぐ増税の中、有料化は生活者として賛成できない。どこに税金使っているんだよという皆さんの怒りは同感です」と記した。
その上で「しかしごみを減らすことと無駄な税金を使うな、は構造上別なので、問題解決の遠回りになると思います。別々に考えることが大事で、生活者のための政治かどうか普段から見張ることが大事だと思います」と呼びかけている。
