Snow Man、不二家ブランドキャラクター卒業で佐久間大介が感謝「本当に楽しい思い出をありがとうございました」
9人組グループ・Snow Manが、12月31日をもって、不二家洋菓子店のチョコレート菓子『LOOK』および同社のブランドキャラクターを卒業することがわかった。同社が公式サイトで発表した。これについてメンバーの佐久間大介が自身のXで言及した。
【画像】美味しそう！クリームたっぷりのSmile Switchクリスマスケーキ断面図
佐久間は同社公式Xに「不二家さん、本当に楽しい思い出をありがとうございました (^^) 最後までよろしくお願いします!!!!!!!」と返信。Xトレンドでは「不二家さん」が長時間、ランキング上位に入り、ファンからの感謝の言葉や惜しむ声が数多く寄せられている。
公式サイトでは「不二家から皆さまへ」として「2025年12月31日をもって、Snow Manの皆さんはLOOKと不二家洋菓子店のブランドキャラクターを卒業することになりました。2020年9月10日から約5年にわたってブランドキャラクターを務めていただき、本当にありがとうございました」と報告した。
「Snow Manの皆さんのデビューとともにこれまで歩んでこれたことを大変嬉しく思います。『Smile Switch』を通して苦楽をともにしてきた時間は、当社にとってかけがえのないものとなりました。また、より多くのお客様にLOOKとケーキの力でたくさんの笑顔を届けることができたと思います」とメッセージを寄せた。
さらに「私たち不二家は、Snow Manの皆さんと作り上げた『Smile Switch』の想いを未来へ広げていきます」と約束。「これからも不二家は、『みんなを笑顔にする』という同じ目標を持ったSnow Manの皆さんを引き続き応援してまいります。改めて、5年間本当にありがとうございました」とメッセージ。「当社一同、Snow Manの皆さんのさらなるご活躍をお祈り申し上げます」とあいさつで結んでいる。
【画像】美味しそう！クリームたっぷりのSmile Switchクリスマスケーキ断面図
佐久間は同社公式Xに「不二家さん、本当に楽しい思い出をありがとうございました (^^) 最後までよろしくお願いします!!!!!!!」と返信。Xトレンドでは「不二家さん」が長時間、ランキング上位に入り、ファンからの感謝の言葉や惜しむ声が数多く寄せられている。
「Snow Manの皆さんのデビューとともにこれまで歩んでこれたことを大変嬉しく思います。『Smile Switch』を通して苦楽をともにしてきた時間は、当社にとってかけがえのないものとなりました。また、より多くのお客様にLOOKとケーキの力でたくさんの笑顔を届けることができたと思います」とメッセージを寄せた。
さらに「私たち不二家は、Snow Manの皆さんと作り上げた『Smile Switch』の想いを未来へ広げていきます」と約束。「これからも不二家は、『みんなを笑顔にする』という同じ目標を持ったSnow Manの皆さんを引き続き応援してまいります。改めて、5年間本当にありがとうございました」とメッセージ。「当社一同、Snow Manの皆さんのさらなるご活躍をお祈り申し上げます」とあいさつで結んでいる。