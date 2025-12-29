なとりが2026年2月4日にリリースするシングルの表題曲「セレナーデ」に、共編曲としてボカロP ツミキが参加した。

同楽曲は、2026年1月14日より放送のTVアニメ『【推しの子】』第3期エンディング主題歌。ツミキのアレンジ参加は、VOCALOID音楽やネットカルチャーに深く影響を受けているなとり本人の強い希望があって実現したという。

さらに、シングル『セレナーデ』のカップリングには、新曲「リビングデッド」のほか、ライブで何度も披露されていた「Catherine」を収録する。

加えて、CD商品の各店舗別特典の絵柄も同時に公開となった。特典には、イラストレーター 八館ななこによる『【推しの子】』の主人公 アクアをモチーフにしたジャケットイラストが使用されたアイテムが用意されている。

ツミキ コメント

なとり「セレナーデ」の制作に参加させていただきました。TVアニメ【推しの子】の世界に花を添えるべく、なとり氏と二人で積み上げた、叫びのような美しいダンスミュージックです。隅々までご堪能ください。

（文＝リアルサウンド編集部）