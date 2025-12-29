2026年1月9日より全国公開される映画『コート・スティーリング』より、オースティン・バトラーらのインタビュー＆アクションシーン特別映像と場面写真が公開された。

本作は、『ブラック・スワン』のダーレン・アロノフスキーが監督を務めるクライムアクション。1990年代のニューヨークを舞台に、メジャーリーグのドラフト候補になるほど将来有望だったものの、夢破れた若者・ハンク（オースティン・バトラー）が、裏社会の抗争に巻き込まれていく姿を描く 。

主演のバトラーに加え、レジーナ・キング、ゾーイ・クラヴィッツ、マット・スミス、リーヴ・シュレイバー、ヴィンセント・ドノフリオらがキャストに名を連ねている 。

公開された特別映像は、バトラーのアクションシーンにフォーカスしたもの。本作には、乱闘、爆発、カーチェイス、6階アパートでの宙吊りなど多彩なアクションが登場するが、バトラーはこれら全てをスタントマンなしで演じきった。「胸が高鳴って、ワクワクした！」と語るバトラーに対し、アロノフスキー監督も「オースティンの身体能力にはかなり助けられた」と賛辞を送っている 。

また、ハンクを追い詰めるユダヤ人マフィア役を演じたシュレイバーは、「演技力も運動神経もずば抜けてる」とバトラーを絶賛。「元野球選手のキャラクターが随所に活きてる。実に独創的で面白い」と語る通り、逃走時の疾走フォームやスライディング、反撃のバットさばきなど、かつての有望選手というキャラクター設定がアクションに反映されている点も見どころとなっている。

あわせて公開された場面写真には、バットを構えるハンクの姿などが切り取られている 。（文＝リアルサウンド編集部）