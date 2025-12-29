来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝の区間エントリーが29日、発表された。15年ぶり14度目の総合優勝を狙う早大は“山の名探偵”工藤慎作（3年）を3年連続で山上りの5区に起用。駅伝主将の山口智規（4年）はエース区間の2区に置いた。

工藤は1年時が区間6位で、2年時は区間2位。3年時の今季は11月の全日本大学駅伝で8区を走り、区間賞に輝くなど平地でも好成績を残しており、「（前との差が）2分なら射程圏。（史上初の）68分台も狙う」と区間新記録での往路優勝を宣言していた。

レース当日のエントリー変更は往路、復路ともスタートの1時間10分前（午前6時50分）に、正選手と補欠の入れ替えが可能。一日4人まで、2日間で6人までとなる。

【早大の区間エントリー】

・1区 吉倉ナヤブ直希（2年、早実）

・2区 山口智規（4年、学法石川）

・3区 山口竣平（2年、佐久長聖）

・4区 武田知典（3年、早実）

・5区 工藤慎作（3年、八千代松陰）

・6区 山崎一吹（3年、学法石川）

・7区 多田真（1年、洛北）

・8区 宮岡凜太（4年、鎌倉学園）

・9区 宮本優希（3年、智弁和歌山）

・10区 瀬間元輔（2年、東農大二）

・補欠 伊藤幸太郎（4年、春日部）、間瀬田純平（4年、鳥栖工）、小平敦之（3年、早実）、佐々木哲（1年、佐久長聖）、鈴木琉胤（1年、八千代松陰）、堀野正太（1年、須磨学園）