　来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝の区間エントリーが29日、発表された。15年ぶり14度目の総合優勝を狙う早大は“山の名探偵”工藤慎作（3年）を3年連続で山上りの5区に起用。駅伝主将の山口智規（4年）はエース区間の2区に置いた。

　工藤は1年時が区間6位で、2年時は区間2位。3年時の今季は11月の全日本大学駅伝で8区を走り、区間賞に輝くなど平地でも好成績を残しており、「（前との差が）2分なら射程圏。（史上初の）68分台も狙う」と区間新記録での往路優勝を宣言していた。

　レース当日のエントリー変更は往路、復路ともスタートの1時間10分前（午前6時50分）に、正選手と補欠の入れ替えが可能。一日4人まで、2日間で6人までとなる。

　【早大の区間エントリー】

・1区　吉倉ナヤブ直希（2年、早実）

・2区　山口智規（4年、学法石川）

・3区　山口竣平（2年、佐久長聖）

・4区　武田知典（3年、早実）

・5区　工藤慎作（3年、八千代松陰）

・6区　山崎一吹（3年、学法石川）

・7区　多田真（1年、洛北）

・8区　宮岡凜太（4年、鎌倉学園）

・9区　宮本優希（3年、智弁和歌山）

・10区　瀬間元輔（2年、東農大二）

・補欠　伊藤幸太郎（4年、春日部）、間瀬田純平（4年、鳥栖工）、小平敦之（3年、早実）、佐々木哲（1年、佐久長聖）、鈴木琉胤（1年、八千代松陰）、堀野正太（1年、須磨学園）