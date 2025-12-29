【高校サッカー】山梨学院の１年生ＧＫ石井那樹がＰＫストップ「ここで止めたらヒーローに」３年生の思い背負い躍動

◆第１０４回全国高校サッカー選手権 １回戦 （２９日、浦和駒場）山梨学院（山梨）０―０（ＰＫ６―５）京都橘（京都）

過去２度の優勝を誇る山梨学院は、ＰＫ戦の末に京都橘に６―５で勝利し、優勝した２０２０年度以来、５大会ぶりの初戦突破を果たした。１年生ＧＫ石井那樹が、試合中にはＪ１神戸に内定の京都橘ＦＷ伊藤湊太（３年）のキックをストップ。石井はＰＫ戦でも６人目のキッカーを止め、チームを勝利に導いた。

０―０の後半２５分。途中出場した京都橘ＦＷ伊藤のキックを止めた石井は「試合中のＰＫは正直、やばいというか、絶望だったんですけど、もう考える前にやるしかないので。止めないともう負けちゃうし、１年生で（試合に）出てる立場なんで、ここで止めたらヒーローになれるし、まだ先輩たちとできるんで、その思いで絶対止めようと」と笑顔がこぼれた。

今秋からポジションをつかみ、１年生にしてゴールマウスを任された石井は、ＰＫ戦でも鋭い予測で６本中５本のキックの方向を読み切った。ボールのセットからじっくりと時間をかける京都橘のＰＫにも一切動じず「笛が鳴って、自分がこい！ って叫んだ後の結構時間あって。でもじれずに相手の目を見て、助走を見て、決めた方向、思いっきり飛ぶと決めていた。長かったですけど、そんなに長いとは感じなかったです」。キッカーとの駆け引きも楽しみながら、一身に注目を集める“ＧＫの見せ場”で躍動した。

また山梨学院のＧＫコーチは、かつて甲府などでプレーした同高ＯＢの岡西宏祐氏（３５）。伊藤は「大舞台は初めてで、すごく緊張していたのですが、アップで固くなっていたら、笑顔でリラックスさせてくれるような声かけをしてくれました。メンタル面のところで、本当に助けられています」と感謝。試合中にもＰＫの駆け引きについてアドバイスを受けるなど、先発抜てきに応えた。

この試合前日には、その岡西コーチがベンチスタートとなった３年生ＧＫ渡辺らに声をかける場面に出くわした伊藤。「自分が（試合に）出るのは、こういう責任があるんだなと実感して。その上で整理して、もう自分が出てるんだったらやるしかない。３年生の思いを背負っている。３年生の２人のＧＫは、本当に優しくて、自分のことをすごくサポートしてくれるし、本当に存在は大きいです」と話した。先輩達の思いも背負って立つピッチで、勝利に大きく貢献した。