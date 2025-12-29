◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦 大津7―1北海（2025年12月29日 フクダ電子アリーナ）

5年連続22回目の出場となった大津（熊本）は北海（北海道）に7―1で逆転勝ちし、5大会連続で2回戦（31日、フクアリ）進出を決めた。

大津は前半4分に先制こそ許したが、終わってみればチーム計7発の猛攻で快勝だった。同23分、FW山下虎太郎（3年）が同点弾。その6分後にはDF開地心之介（3年）が勝ち越しゴールを奪った。

同32分に相手DFがレッドカードで退場し、数的有利に立つと、2―1の同37分にMF山本翼（2年）もネットを揺らした。3―1で迎えた後半15分にはDF松野秀亮（3年）、4―1の同18分にはMF福島京次主将（3年）がそれぞれ追加点。5点リードの後半37分には途中出場のMF有村颯太（3年）が強烈な左足ミドルを放ち、試合終了間際にも追加点を挙げた。

J1横浜Mへの加入が内定しているDF村上慶（3年）を中心とした守備陣は最少失点で抑えた。

4大会ぶりの決勝進出と初優勝を目指し、2回戦では青森山田と対戦する。