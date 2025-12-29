「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦リハーサル」（２９日、ＮＨＫホール）

「ビーナスベルト」を歌うシンガー・ソングライターのあいみょんは、１カ月前に切ったというショートカットで登場。写真撮影でＷピースや頭をかくポーズなどを次々とチャーミングに決め、カメラマンの質問に「５０センチほど」切ったと明かした。

イメチェンの理由を「４年くらい前からヘアドネーションがしたくて、ずっと伸ばしてた。どうせ伸ばすならいっぱい寄付したいと伸ばしてて、タイミング的に（１０）周年もあるので、このタイミングで切ってもいいのかなと思って切りました。（ヘアドネーションは）しました」と説明。

ショートカットになった変化を「めちゃくちゃ楽ですね。シャンプー要らないんじゃないかと思うぐらい、ホンマに１滴ぐらいで泡立ちます。ドライヤー使っていないですね。タオルドライで済ませてます。大みそか前はちゃんとドライしたい」と語った。

今年を「今年でデビュー９年、１０周年目に突入した。もう新人でもないですし、自分で中堅というのも恥ずかしいですし、立ち位置がどういうものか分かっていなかった１年でしたね。３０歳を迎えて、無知であることも怖い中、もっと学ばないとなとか、そういう変化もあった１年でした」と振り返ったあいみょん。

昨年から韓国語を学んでいたり、「クリスマスイブに手話検定の４級の合格通知が来てやったー！という感じだったり」と今の学びを説明し、「とにかく今年は時間がないということを理由にしたくない。いろいろ自分で学べることを学んでみました。来年もいろいろ学びたい」と語り、今年の漢字一文字を求められると、当然、「『学』で」と答えた。

７回目となる紅白については「慣れとかはない気はしますね。本番になると芸能人がいっぱいいるので、普通にめちゃくちゃミーハーです。すごっ！とか。私混じってていいんかな？とか、いたずら心みたいな気持ちになりますね。侵入してるとか」とユーモラスに心境を打ち明け、「久保田利伸さんはずっとお会いしたいなと思っていましたし、久保田さんが別のメディアで私のことを褒めてくださっていて、お礼を伝えたい、お会いできそうなので」と、久保田との初対面を楽しみにしていた。