¸åÆ£¸¬¼¡»á¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¥Ð¥ë¡¼¥óÀ¯¸¢¡×ÍýÍ³¤Ï¡ÖÃì¤¬¤Ê¤¤¡£À¤ÏÀ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å¶õ¤Ë¾å¤¬¤ë¡Ä¡×
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¸åÆ£¸¬¼¡»á¤¬£²£¹Æü¡¢¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò¸Ø¤ë¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤ò¡Ö¥Ð¥ë¡¼¥óÀ¯¸¢¡×¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°Õ¿Þ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»Ù»ýÎ¨¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÃì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï°ÂÇÜÇÉ¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤ÊÇÉÈ¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ßÅÄ¡ÊÊ¸Íº¸µ¼óÁê¡Ë¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤âËãÀ¸¡ÊÂÀÏº¡Ë¤µ¤ó¤äÌÐÌÚ¡ÊÉÒ½¼¡Ë¤µ¤ó¤È¤«»°Æ¬À¯¼£¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÅÞÆâ¤ËÂÀ¤¤Ãì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯¸¢¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤ÎÃì¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¶É¡¢À¤ÏÀ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å¶õ¤Ë¾å¤¬¤ë¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ï¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥ï¥±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤Î¥Ø¥ê¥¦¥à¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°ìµ¤¤ËÍî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍ½¸À¤·¤¿¡£¡ÖÃì¤ò¤É¤ì¤À¤±Êä¶¯¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ÎÆâ¤Î£±¤Ä¤¬°Ý¿·¡¢¹ñÌ±¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÀªÎÏ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¤¤Á¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£