【紅白リハ2日目】M!LK「紅白」台本はじゃんけん争奪戦予告「すんごい輝いて見える」
【モデルプレス＝2025/12/29】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが29日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
初出場となるM!LKは、大きな話題を呼んだ『イイじゃん』を歌唱する。取材会には前日の坂本冬美とのコラボレーションステージのリハーサルでも着用していた「アイラブM!LK」のTシャツで登場し、序盤から「イイじゃん」ポーズでフォトセッションに応えた。デビュー当初から掲げてきた夢が叶ったことについて、佐野勇斗は「今年1年は本当にたくさんの方々に注目をしていただいて、改めてここまで応援してくれたみ！るきーず（ファンネーム）にすごく感謝の気持ちが芽生えました」とコメント。「10年間思ってきたんで、（本番で）何しようかなと思ってるんですけど」と付け加えると、メンバーから総ツッコミを受けていた。
また「紅白」で驚いたことを聞かれた塩崎太智（ ※「崎」は正式には「たつさき」）は「台本がすごい分厚い」と明かし、「しかも由緒正しき台本だからか、すんごい輝いて見えるんですよ」と回答。山中柔太朗は「誰が持ち帰るかみたいな。会社に置いとくべきなんですけど、多分2〜3部あって、多分じゃんけんになるのかなと」とじゃんけんでの台本争奪戦を予告した。
また山中は「イイじゃん」のパフォーマンスについて「今年最後ということで、僕が『あれ』というパートがあるんですけども、どんな『あれ』でいこうかな」とアレンジの予定を明かすと、メンバーからは「いやいやいや」「普通にして！」と止められる場面も。「1番いいやつを出そうと思います」と意気込んだ。
さらに佐野は、飛躍の1年を漢字1字で「結」と表現。「ずっと紅白に出たいとか、いろんな目標を掲げてきて、すごくたくさんの方々に支えられながら、いろんな種を蒔いてきたつもりなんです。それが一つひとつ今年は花咲いて、点と点が線に結ばれたなと思いますし、この『紅白』という大きなステージとも結ばれた年ですし、結ばれた皆さんの縁とか応援のおかげで、結ばれた1年だったなと思うので、この1字を選びました」と振り返った。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
◆M!LK「紅白」台本はじゃんけんで争奪戦
初出場となるM!LKは、大きな話題を呼んだ『イイじゃん』を歌唱する。取材会には前日の坂本冬美とのコラボレーションステージのリハーサルでも着用していた「アイラブM!LK」のTシャツで登場し、序盤から「イイじゃん」ポーズでフォトセッションに応えた。デビュー当初から掲げてきた夢が叶ったことについて、佐野勇斗は「今年1年は本当にたくさんの方々に注目をしていただいて、改めてここまで応援してくれたみ！るきーず（ファンネーム）にすごく感謝の気持ちが芽生えました」とコメント。「10年間思ってきたんで、（本番で）何しようかなと思ってるんですけど」と付け加えると、メンバーから総ツッコミを受けていた。
◆山中柔太朗「紅白」での「イイじゃん」パフォーマンスは？
また山中は「イイじゃん」のパフォーマンスについて「今年最後ということで、僕が『あれ』というパートがあるんですけども、どんな『あれ』でいこうかな」とアレンジの予定を明かすと、メンバーからは「いやいやいや」「普通にして！」と止められる場面も。「1番いいやつを出そうと思います」と意気込んだ。
◆佐野勇斗、今年の漢字は「結」
さらに佐野は、飛躍の1年を漢字1字で「結」と表現。「ずっと紅白に出たいとか、いろんな目標を掲げてきて、すごくたくさんの方々に支えられながら、いろんな種を蒔いてきたつもりなんです。それが一つひとつ今年は花咲いて、点と点が線に結ばれたなと思いますし、この『紅白』という大きなステージとも結ばれた年ですし、結ばれた皆さんの縁とか応援のおかげで、結ばれた1年だったなと思うので、この1字を選びました」と振り返った。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】