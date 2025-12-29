ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】第104回 全国高校サッカー選手権1回戦 浜松開誠館(静… 【速報】第104回 全国高校サッカー選手権1回戦 浜松開誠館(静岡)は九州文化学園(長崎)に2対0で念願の選手権全国大会初勝利(U等々力) 【速報】第104回 全国高校サッカー選手権1回戦 浜松開誠館(静岡)は九州文化学園(長崎)に2対0で念願の選手権全国大会初勝利(U等々力) 2025年12月29日 15時48分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【全国高校サッカー選手権 結果】1回戦 浜松開誠館 (静岡) 2-0 九州文化学園(長崎)（U等々力） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【高校サッカー】初戦は29日！悲願の全国選手権初勝利そして国立の舞台目指す浜松開誠館…いかに戦う？（静岡） 【高校サッカー】28日開幕迫る！選手権全国大会に向けて…県代表･浜松開誠館高校の注目選手は？（静岡） 【高校サッカー】いざ全国選手権へ！28日開幕の大会を前に県代表･浜松開誠館高校イレブンの激励会(静岡市･Daiichi-TV) 関連情報（BiZ PAGE＋） 東京, 慰霊祭, 横浜, 在宅医療, マンション, 鎌倉, 工場, イベント, 住宅, 静岡