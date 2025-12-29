ジョエル・ロブションが贈る新年の味♡数量限定フェーヴ付きガレットデロワ登場

ジョエル・ロブションから、新年を彩るフランスの伝統菓子「ガレットデロワ」が今年も登場。2025年12月1日より予約受付がスタートし、2026年1月31日までの期間限定で販売されます。アーモンドの芳醇な甘さとバターの香りが広がるこだわりの味わいに加え、今年はラトリエドゥジョエル・ロブションのスペシャリテを模した数量限定のオリジナルフェーヴも♡全国配送にも対応しており、自分へのご褒美にも、新年の贈り物にもぴったり。特別な一年の始まりに華やぎを添えてくれます。

こだわり素材が生む上質な味わい

ジョエル・ロブションの「ガレットデロワ」は、希少性の高いマダガスカル産バニラをたっぷり使ったアーモンド生地「クレームダマンド」を、香り豊かなバターを織り込んだパイ生地で包み込んだ逸品。

シンプルでありながら奥深い味わいは、素材の良さを追求するロブションならでは。サクサクのパイにしっとりとした甘さが重なり、ひと口で幸せな気持ちに♡

年の始まりにふさわしい華やかさを感じられる仕上がりです。

数量限定フェーヴは今年だけの特別仕様

毎年人気のオリジナルフェーヴは、今年だけの特別デザイン。

ラトリエドゥジョエル・ロブションが2013年の創業当時から提供している肉料理「うずらにフォアグラを詰めキャラメリゼ ポテトピュレと共に」をモチーフにした、陶器製フェーヴが数量限定で登場します。

フランスの工房で一つ一つ手作りされ、ポテトピュレやハーブ、お皿の細部まで再現。

裏面には「2026年」の印字入りで、コレクション性も抜群です。フェーヴは別添えで、数量限定のため無くなり次第終了となり、それ以降はランダムデザインでの提供となります。

店舗＆オンラインで購入可能！全国配送も

店頭販売は、ラブティックドゥジョエル・ロブション全店、ルパンドゥジョエル・ロブション全店、ルカフェラブティック虎ノ門ヒルズ店で展開。

オンラインショップでは全国配送にも対応し、遠方の方への新年ギフトにもおすすめです。

価格は小サイズ（直径約12cm）が店頭3,700円、化粧箱入り4,150円。大サイズ（直径約19cm）は5,500円の予約販売。

オンラインでは、小サイズのフェーヴ付き・化粧箱入りが5,000円で送料込み♪販売期間は2025年12月26日～2026年1月31日予定となっています。

新年の食卓に華やぎを添えて

新年の幸運を願うフランスの伝統菓子「ガレットデロワ」。ジョエル・ロブションが贈る一品は、素材の良さが引き立つ上質な味わいと、今年だけの特別なフェーヴが魅力です。

店頭でもオンラインでも購入でき、全国配送に対応しているため、帰省の手土産や新年のプチギフトにも最適。

手作りフェーヴの可愛らしさとパイの豊かな香りが、2026年の始まりをさらに心躍るものにしてくれます。ぜひこの機会に、新年のテーブルにロブションの華やぎを添えてみてくださいね♪