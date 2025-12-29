来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝の区間エントリーが29日、発表された。3年連続9度目の総合優勝を狙う青学大はエースの黒田朝日（4年）を当日変更による投入が可能な補欠に回した。

青学大は原晋監督が「輝け大作戦」を指令。チームが黒田に依存せず、全区間で“輝く”ことを厳命していた。また、1年生の“秘密兵器”投入を予告していた山区間は5区に松田祐真（1年）、6区には石川浩輝（1年）が配置された。

レース当日のエントリー変更は往路、復路ともスタートの1時間10分前（午前6時50分）に、正選手と補欠の入れ替えが可能。一日4人まで、2日間で6人までとなる。

【青学大の区間エントリー】

・1区 荒巻朋熙（4年、大牟田）

・2区 上野山拳士朗（1年、和歌山北）

・3区 宇田川瞬矢（4年、東農大三）

・4区 平松享祐（3年、中部大一）

・5区 松田祐真（1年、大牟田）

・6区 石川浩輝（1年、佐久長聖）

・7区 佐藤愛斗（1年、小林）

・8区 塩出翔太（4年、世羅）

・9区 佐藤有一（4年、拓大一）

・10区 折田壮太（2年、須磨学園）

・補欠 黒田朝日（4年、玉野光南）、鳥井健太（3年、清風）、中村海斗（3年、世羅）、飯田翔太（2年、出水中央）、遠藤大成（2年、佐久長聖）、小河原陽琉（2年、八千代松陰）