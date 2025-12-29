タレントの藤田ニコル（27）が29日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。

「昨日で店舗の方も営業終了日だったので最後に顔を出しに」と書きだした藤田。「7月にOpenした@lapinica_official と@sui__lite」「お陰様で沢山のお客様に支えて頂きました LAPINICAはこれからも新商品が増えてくるので ワンちゃんが家族にいる方にもっともっと届きますように」とつづって自身が関わる「lapinica」「sui lite」について感謝を伝えた。

「sui liteはパーソナルジムがお手頃価格で通えるのが良さなのでどんどん会員様も増えてきて嬉しい限りです」とコメント。「来年も皆さんの体作りをサポートできたらと思います(私も早くまたトレーニングしたい！復帰したら自分がモニターになります笑)」とファンに伝えた。

「来年は出産なので体調に気をつけて無理なく過ごしてね 今年もかわいいにこちゃんの笑顔に支えられて良い年になりました」「今年もお疲れ様だよ」「にこやかな笑顔が素敵」「まだ行けてないから来年はお買い物しに行きますっ！」「ユキちゃん出勤の時会えたの嬉しかったし、うちのわんちゃんともあって貰えたのがほんとに幸せ空間だったよ〜」「ニコルとワンチャン笑顔可愛すぎます頑張って下さいねお仕事お疲れ様応援しています」などのコメントが寄せられた。