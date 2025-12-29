12月12日、JR四国を除くJR各社が2026年3月14日実施のダイヤ改正を発表しました。東海道新幹線では、利用の多い一部時間帯に「のぞみ」を1時間あたり最大13本を設定。また、早朝・深夜帯の「のぞみ」「こだま」の利便性が向上します。この中で、私が注目している列車は、新たに設定される京都駅始発の「のぞみ548号」です。



京都駅始発の「のぞみ548号」

京都駅始発東京行きの臨時「のぞみ548号」を新たに設定します。「のぞみ548号」は京都駅を6時03分に出発し、名古屋駅着6時37分、新横浜駅着7時54分、品川駅着8時05分、東京駅には8時12分に到着します。運行日は月曜日（または休翌日）、土曜日（または連休初日）が中心。現行の定期「のぞみ210号」（改正後はのぞみ230号）新大阪発東京行きと比較すると、「のぞみ548号」は京都駅を11分早くに発車します。



「のぞみ548号」に間に合う範囲は

「のぞみ548号」は京都駅を6時03分に出発しますが、京都府内、その周辺で同列車に間に合う駅・路線を調べてみました。調査にあたり、時刻表にある「新幹線との乗り換え標準時分」を考慮に入れ、6時03分の10分前にあたる5時53分京都駅着を基準にします。なお、在来線・私鉄のダイヤは2025年12月時点のものです。



JR琵琶湖線（京都〜米原）は野洲駅までが乗換可能な範囲です。野洲駅発5時08分の普通列車は京都駅に5時41分に着きます。山科駅での乗り換えにより、京都市営地下鉄東西線六地蔵〜山科間、京阪京津線びわ湖浜大津〜京阪山科間も範囲内です。



JR京都線（大阪〜京都）は全駅が範囲内となり、大阪駅からでも「のぞみ548号」に乗れます。大阪駅5時0分の普通は京都駅に5時46分に着きます。同様に嵯峨野線（京都〜園部）も範囲内です。湖西線は近江今津駅発の始発列車は京都駅に5時57分に着き、乗り換えは少し厳しいです。



京都市営地下鉄烏丸線は国際会館5時18分発（京都駅着5時37分）、竹田5時37分発（京都駅着5時43分）が「のぞみ548号」に接続します。国際会館5時18分発に接続する列車は阪急京都線・桂5時01分発普通（四条駅乗り換え）、地下鉄東西線・太秦天神川5時20分発（烏丸御池駅乗り換え）です。



このうち、阪急京都線・桂〜正雀間（烏丸駅経由）は現行の「のぞみ210号」（京都駅6時14分発）には乗れますが、「のぞみ548号」には乗れません。



近鉄京都線は京都〜新田辺間が範囲内となり、新田辺5時12分発普通は京都駅に5時44分に到着します。京阪淀〜出町柳間の各駅からは、丹波橋駅経由で当該列車に乗れます。



肝はJR奈良線

実は京都市左京区にある叡山電鉄・修学院駅からも「のぞみ548号」に乗り継げます。ここで、肝となる駅が京阪・JR奈良線の東福寺駅です。宝ヶ池駅から出町柳駅で、京阪線に乗り換え。東福寺駅でJR奈良線に乗り継ぎ、京都駅に5時44分に到着します。



このように、「のぞみ548号」に乗り継げる駅は郊外になればなるほど、曖昧になります。「のぞみ548号」に乗車する際は、あらかじめ最寄駅から乗り継げるのか、事前に調べることをおすすめします。



