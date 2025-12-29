ロシアの団体、2025年流行語大賞に中国発の「ラブブ」を選出

年末を控え、ロシアの複数の団体が2025年の流行語を選出し、「勝利」「ニューラルネットワーク」「人工知能（AI）」「不安」「Z世代」などが相次いでランクインしました。うち中国発の人気キャラクター「ラブブ」も、複数の出版社が選出した人文分野の流行語ランキングに選出されました。

ロシア政府発行の新聞「ロシースカヤ・ガゼータ」のウェブサイトなどのメディアがこのほど報じたところによると、ロシア文化・言語出版社、世界・教育出版社、言語学プロジェクトが共同で実施した2025年流行語大賞の選考で、「AI」「自信」「ラブブ」が人文部門のトップ3となりました。

専門家は、「AI」が選ばれたのは、科学技術、文化、社会現象におけるAIの重要な役割を反映しており、「ラブブ」の入選も注目に値するとの見方を示しました。ロシアメディア「Ura.ru（ウラ・ルー）」は、「ラブブ」のキャラクターグッズはSNSで拡散されたことで人気を博し、コレクターやSNSユーザーがスタンプに加工したと伝えています。ロシアでは2024年から2025年にかけて「ラブブ」の人気が持続して高まり、「かわいい文化」のシンボルとなっています。（提供/CRI）