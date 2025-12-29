【2025年度版】宮城県民が選んだ「街の幸福度（駅）」ランキング！ 2位「西塩釜駅」を抑えた1位は？
大東建託は、宮城県居住の20歳以上の男女15295人を対象に「街の幸福度」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜宮城県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答を含む2021〜2025年の累積データをもとに集計しています。
本記事では、宮城県民が選んだ「街の幸福度（駅）」ランキングを紹介します。
駅周辺には、歴史ある酒蔵や本町通りの門前町が広がり、鹽竈神社にも近い文化的なエリアでもあります。居住者からは「大切な人たちが健康で、自分も含め幸せに暮らしている」「パートナーがいて、お金に困ってない」「家族がみな健康である」といった、日常の安定や人とのつながりが幸福感につながっているコメントが寄せられました。
公共施設や教育施設、自然豊かな公園が身近にあり、利便性と自然環境が両立するエリアとして高評価です。居住者からは「家族が健康。不安定でない仕事に就いている」「毎日笑顔で生活できていること」「健康に毎日過ごせている」といったコメントが寄せられており、2年連続で1位を獲得しました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：西塩釜駅／評点70.6／偏差値69.4西塩釜駅は、塩竈市にある4駅のうちの1つで、通勤・通学の拠点として地域に根付いています。駅前には整備された遊歩道が広がり、朝には高校生の姿が見られるなど、活気ある地域風景が特徴です。
1位：杜せきのした駅／評点72.8／偏差値75.3杜せきのした駅は、仙台空港アクセス線により仙台駅や空港への好アクセスを誇り、東北最大級の商業施設とも直結しています。2025年3月には無料屋内遊戯施設「なとりぱーく」もオープンし、子育て支援の拠点「ここいる」も併設されています。
(文:綾乃岬)