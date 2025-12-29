¡ÖÂç¹ê¤ÎÎò»Ë¤òºî¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ëý¤Î¼«Ëý¤Î3Ç¯À¸¤Ç¤¹¡×Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡¡ÄÌ»»5ÅÙÌÜ¤ÎÅß¤ÎÆüËÜ°ì¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê97¡½71Åì»³¡Ê29Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË»Ò·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯Í¥¾¡¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¤¬Æ±4¶¯¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Åì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ò97¡½71¡Ê25¡½13¡¢30¡½24¡¢21¡½19¡¢21¡½15¡Ë¤ÇÇË¤ê½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£²áµî5Ç¯¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎàÅß¤ÎÄºÅÀá¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÒÊ÷ÁïÂÀ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç¹ê¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µ¤Éé¤ï¤º¡¢¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç¹ê¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢¤ªÁ°¤¿¤Á¤¬ºî¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤ò¤â¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë3Ç¯À¸Ãæ¿´¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤Ï¤êÅØÎÏ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿3Ç¯À¸¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Û¤ó¤È¤ËÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥²¡¼¥àÆâÍÆ¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡3Ç¯À¸¤Ë¤Ï¤è¤ê¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Îà¹ÓÎÅ¼£á¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤¬½¸¤¦U18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3Ç¯À¸¤ò³°¤·¤ÆÎ×¤ó¤À»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÒÊ÷´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¿¿·õ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Á¡¼¥à¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÈà¤éµ¤»ý¤Á¤¬¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î·ë²Ì¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ëý¤Î¼«Ëý¤Î3Ç¯À¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ï½øÈ×¤«¤é¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎËÜÅÄÉù°Ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î±Ô¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤ä¡¢¼ç¾¤Î¾¡Ëôå«¡Ê3Ç¯¡Ë¤â¥´¡¼¥ë²¼¤Ç¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤â¤¢¤ê12ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Âè2Q¤âÝ¯°æ¾ÈÂç¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤«¤é¤ÎÂ®¹¶¤ä¡¢ËÜÅÄ¤Î¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò¤ï¤¿¤µ¤º¤Ë55¡½37¤È¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤âÍ×½ê¤ÇËÜÅÄ¤¬¹â¤¤¸Ä¿Íµ»¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤Î®¤ì¤òÊÝ»ý¡£´¿´î¤Þ¤Ç»Ä¤ê10Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ªQ¤â¹¶¼é¤Î¶¯ÅÙ¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¤ê¡¢ÄÌ»»5ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£